COVID-19 : la majorité des écoles de l’Outaouais et d’Ottawa demeurent ouvertes

Il y a toutefois quelques rares cas de fermeture d'école complète sur le territoire. Du côté du Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD), l’école de Touraine demeure fermée lundi. Les élèves basculeront donc en mode virtuelle dès mardi, et ce jusqu’à jeudi, date à laquelle débute le congé des Fêtes.

Vendredi, 21 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés à la suite d’un dépistage élargi.

Le Centre de services scolaire des Draveurs CSSD compte également quatre classes fermées au sein de ses établissements.

Du côté du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), toutes les écoles sont actuellement ouvertes, mais six classes ont été fermées en raison d'éclosions de COVID-19. Des cas isolés d'élèves ou de membres du personnel sont par contre confirmés dans plusieurs écoles.

Au Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSSHBO), aucune école n’est actuellement fermée. Le dernier cas de COVID-19 recensé remonte au 1er décembre.

Aucune fermeture d’établissement non plus n’est rapportée au sein des établissements du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV).

Dans le réseau privé, les cours au Collège Nouvelles Frontières à Gatineau se donneront en mode virtuel jusqu’aux vacances de Noël.

Il importe de mentionner que cette décision concertée résulte d’une approche prudente et préventive étant donné le nombre de cas positifs à la COVID-19 au sein de notre établissement , a indiqué la direction sur sa page Facebook, dimanche.

Inquiétude chez les enseignants

Face à la montée des cas de COVID-19 constatés dans la région au cours des derniers jours, la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais (SEO), Suzanne Tremblay rapporte qu’un sentiment d’inquiétude règne au sein des parents, mais également chez les enseignants.

Il y a plusieurs écoles au Québec qui sont déjà fermées pour les vacances des Fêtes et en Outaouais, on est un des endroits où on va le plus loin, c'est-à -dire que les écoles vont fermer le 23 décembre. Le nombre de cas augmente et on va aussi se réunir [...]. On est exposés dans nos classes à beaucoup de cas , souligne Mme Tremblay.

« Il y a des incohérences dans la gestion des cas à l’heure actuelle dans nos écoles avec l’arrivée [du variant Omicron]. On applique des mesures qui étaient appliquées quand ça allait bien, et là ça va moins bien. » — Une citation de Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais

La majorité des calendriers scolaires, en Outaouais, comme à Ottawa et dans l’est ontarien, prévoient des vacances des Fêtes allant du 24 décembre au 9 janvier.

En Ontario, la situation est similaire. Quelques rares fermetures d’établissements scolaires sont annoncées comme au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) où l’école élémentaire catholique Saint-Jean-Paul II est fermée en raison d’une douzaine de cas confirmés de COVID-19. Par ailleurs, les sports interscolaires sont suspendus dans toutes les écoles du conseil scolaire.

Au Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), l’école secondaire L'Escale et son pavillon intermédiaire, à Rockland, vont demeurer fermés jusqu’au 10 janvier.

Pour ce qui est du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), aucune école n’est fermée en raison d’éclosion de COVID-19. Toutefois, six classes le sont.