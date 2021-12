Courage et résilience : perdre subitement l’usage de ses jambes

C'était étrange, j'avais un peu mal dans le dos, je n'avais pas le temps et l'opportunité de gérer ça, je focussais sur mon retour au travail . raconte Roxanne Gélinas.

À peine quelques jours plus tard, le 6 octobre, elle perdait complètement l'usage de ses jambes. J'allais très bien, je n'avais pas d'antécédents médicaux particuliers , précise l’infirmière.

Je suis rentrée en ambulance l'hôpital, puis avec les examens qu'ils ont faits, ca concordait avec une sclérose en plaques , dit-elle.

Roxanne Gélinas est toujours en attente d’un diagnostic. Je suis encore paralysée complètement à partir du nombril jusqu'aux orteils, je ne sens rien , dit-elle.

Vivre loin de sa famille

La femme de 35 ans est actuellement en réadaptation intensive au centre d'hébergement même où elle devrait normalement travailler. Depuis plus de deux mois, elle vit donc séparée de ses enfants et de son conjoint.

Après s’être rendue à l’hôpital, elle n’a jamais pu retourner chez elle, car sa maison n’est pas adaptée à sa nouvelle situation.

On a rempli plusieurs documents pour demander des subventions pour adapter notre maison, explique-t-elle. Ça prend beaucoup de temps, [il y a] beaucoup de critères. Est-ce qu'on répond aux critères? Je ne sais pas. Une campagne de financement a été lancée en ligne pour aider au réaménagement du domicile.

Son conjoint, David Pépin, a pris une pause de son travail afin de s’occuper des quatre enfants âgés de 1 an à 10 ans. C'est sûr qu'on a hâte qu'elle revienne à la maison, dit-il. Ça fait un vide, mais on ne peut pas faire grand-chose, il faut patienter.

Le quotidien n’est pas toujours facile. Je leur en demande beaucoup [aux enfants], je suis exigeant, parce que ce n'est pas évident de tout gérer : [...] les querelles, les émotions, la patience qui n'est pas toujours au rendez-vous, mais ils m'aident beaucoup là-dedans, ils coopèrent, explique-t-il. Je suis choyé de ne pas être tout seul.

Roxanne Gélinas mentionne qu’elle passe tout de même beaucoup de temps avec ses enfants, malgré la distance. Elle fait les devoirs et joue avec eux, grâce aux moyens de communication virtuels.

Courage et résilience

Malgré la paralysie, Roxanne Gélinas garde espoir et reste positive. Mon haut du corps fonctionne et j'ai toute ma tête, affirme-t-elle. Si on me dit que je n'aurai plus de jambes, je [vais] l'accepter”. Elle est optimiste de pouvoir retrouver une certaine autonomie.

« La vie n'est pas finie, je vais m'adapter. » — Une citation de Roxanne Gélinas

Son plus grand souhait est maintenant de retrouver sa vie d’avant. Tout ce que je veux, c'est retrouver mes enfants, mon chum et mon travail.

D’après le reportage de Magalie Masson