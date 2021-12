La distribution des tests rapides s’amorce dans les pharmacies du Québec

Au total, Québec prévoit distribuer 6,3 millions de tests rapides, soit 4,3 millions dans les pharmacies et 2 millions dans les milieux de vie pour aînés.

D'ici à la fin du mois de décembre, l'objectif est toutefois d'avoir acheminé 800 000 trousses comptant chacune cinq tests dans 2000 pharmacies choisies par Québec. Chaque pharmacie doit ainsi recevoir 108 trousses par jour.

Les trousses sont distribuées selon le principe « premier arrivé, premier servi » dans la plupart des pharmacies, sauf chez Jean Coutu, chez Brunet et au Familiprix, où il faut plutôt prendre rendez-vous en ligne avant de se présenter sur place pour récupérer une trousse.

On a commencé déjà à ouvrir des plages de réservation sur Internet , a expliqué le pharmacien propriétaire Rudy Hinh-Thai. On est justement en train d’organiser tout ça pour éviter l’achalandage dans le respect des mesures sanitaires.

Il semble toutefois que les sites web de plusieurs pharmacies n'arrivent pas à répondre à la demande dans certaines régions, dont celle de Montréal. Le gouvernement conseille également d'appeler sa pharmacie pour s'assurer du fonctionnement de la distribution avant de s'y rendre.

À Vaudreuil-Dorion, la pharmacienne propriétaire Karine Valiquette, dont l'établissement ne fonctionne pas sur la base de rendez-vous pour la distribution, a dit ne pas s'attendre à voir d'énormes files d'attente devant son établissement.

On a quand même seulement 108 tests qui vont rentrer aujourd'hui [...] dans la commande de l'après-midi , a-t-elle souligné en entrevue à ICI RDI.

Mme Valiquette n'exclut pas que le système de distribution de son établissement puisse changer au cours de la semaine si la quantité de tests reçue augmente.

« On doit tous s'adapter. C'est quelque chose que l'on n'a jamais vécu personne. La distribution des tests, on l'a apprise en même temps que vous la semaine dernière. Alors, on fait ce qu'on pense qui va aller le mieux. »