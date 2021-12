La plus grosse fin de semaine pour Nez rouge à Sherbrooke

Historiquement, la dernière fin de semaine avant Noël s'avère historiquement la plus achalandée et cette année n’a pas fait exception.

Ce nombre de transports lors de cette quatrième fin de semaine d'activités porte le total à 1259 cette année. De ce nombre, 1039 ont été effectués à Sherbrooke et 215 à Magog.

Dans son bilan hebdomadaire, l’Opération Nez rouge explique que le resserrement des mesures sanitaires a provoqué une baisse des raccompagnements et aussi de la présence des bénévoles.

Ce sont 227 bénévoles pour former 59 équipes qui ont offert de leur temps pour effectuer les raccompagnements au cours de la dernière fin de semaine.

Les activités de l’opération Nez rouge se poursuivront jusqu’au 31 décembre prochain.

Opération Nez rouge poursuit toujours son invitation aux bénévoles afin d'assurer le meilleur service possible les 23, 24, 25, 30 et 31 décembre à Sherbrooke et les 24 et 25 décembre à Magog.