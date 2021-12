Le Coaticookois Steve Proulx a perdu la vue, mais pas l’espoir

Le premier livre parle de sa carrière au hockey et le second de la façon dont il a réussi à surmonter son désespoir après avoir perdu la vue. Deux tomes à l'image des deux chapitres qui ont marqué sa vie.

« Je dis souvent, j'ai deux vies. J'ai ma vie de sportif avant de perdre la vue parce que je me suis fait connaitre par le hockey et j'ai ma seconde vie où je me suis relevé et accompli un paquet de choses. » — Une citation de Steve Proulx, auteur

Si Steve Proulx se considère aujourd'hui comme un homme comblé, il admet lui-même que son parcours a été parsemé d'embûches qu'il a dû traverser.

Steve Proulx raconte son histoire dans deux livres autobiographiques. Photo : Radio-Canada

C'est à l'âge de 21 ans qu'il est devenu non-voyant en raison de complications liées au diabète. À l'époque, c'était pour lui la fin du monde. J'en viens que ce n'est pas juste noir dans mes yeux. C'est noir dans mes idées et c'est noir dans mes trippes. Donc, je me dis, peut-être la meilleure chose, ce serait de mourir , se souvient-il, péniblement.

Une rencontre marquante

Alors que l'ex-gardien de but avait des idées noires, un dîner avec l'ancien député Robert Benoit a changé complètement sa vie.

À la fin du repas, il me dit : " je vois bien mieux que ça pour toi, pourquoi tu ne retournerais pas à l'école, pourquoi tu ne retournerais pas à l'université ? " Et là, il y a quelque chose qui s'allume et qui me dit : " parfait, on se tourne de bord et on y va" , raconte-t-il.

Après quatre ans d'études pour devenir conseiller en orientation, Steve Proulx a fait son chemin dans le milieu professionnel. Il est maintenant directeur général du Carrefour Jeunesse emploi de Coaticook.

Il dirige une équipe de huit femmes passionnées qui, par moment, deviennent ses yeux, souligne-t-il.

Il est à l'écoute de ses employés. Il est toujours disponible. Il vient nous voir. Il est au courant de tous les dossiers , souligne Josiane Groleau, l'une de ses employées.

Transmettre la persévérance et l'espoir

Après avoir remis sa vie sur les rails, Steve Proulx admet qu'il respire maintenant le bonheur avec sa conjointe Johanne et ses enfants Mathis et Jasmine

« Grâce à tout ce qu'il a vécu, c'est pour nous une source de motivation et de persévérance. On sait qu'on peut tout réaliser puisque lui a réalisé l'impossible. » — Une citation de Jasmine Proulx, fille de Steve Proulx

Sa fille Jasmine ne tarit pas d'éloge pour son père qu'elle a vu évoluer au fil des ans. Je n'aurais pas pu avoir aucun autre meilleur papa. On voit les gens différemment grâce à lui. On ne les voit pas pour ce qu'ils ont l'air mais pour ce qu'ils ont à l'intérieur , décrit-elle.

En plus d'inspirer son entourage, Steve Proulx a aussi développé une relation privilégiée avec les Coaticookois en animant une émission hebdomadaire à la radio locale. Un rêve qui est devenu réalité pour lui.

Tu sais la définition d'être handicapé, c'est que tu n'es pas capable de faire des choses et moins on est capable de faire des choses, plus on est handicapé , illustre-t-il.

Aujourd'hui, il se considère chanceux d'avoir compris que même s'il a perdu la vue, il n'a pas perdu l'espoir. Un message qu'il souhaitait lancer en publiant un livre. Je suis capable de dire que malgré tout, j'ai une super belle vie ce qui fait que j'ai le goût de le mettre dans un livre, c'est que je veux aider des personnes qui peut-être en ont besoin , explique-t-il.

Dans l'objectif de poursuivre cette mission, Steve Proulx souhaite présenter des conférences dans les écoles l'an prochain.

D'après le reportage de Jean Arel