Fermer ou charger 65 $ par jour, la dure réalité d’une garderie privée

Nolwenn Franchet se sent prise au piège et contrainte à un dilemme « moralement inacceptable ». Incapable de convertir sa garderie privée vers le réseau subventionné à court terme, elle devra charger 65 $ par jour aux parents pour se maintenir à flot, une décision qu'elle peine à prendre même s'il en va de la survie de sa jeune entreprise.

La Villa Montessori a ouvert ses portes en 2019 dans des locaux loués au Domaine Saint-Dominique, dans le quartier Montcalm. La garderie privée non subventionnée, annexée à un CHSLD, a fait les manchettes lors de son ouverture pour sa vocation intergénérationnelle favorisant les contacts entre les tout-petits et les aînés.

Mais ce qui était un projet rempli de promesses devient un casse-tête difficile à supporter pour sa directrice et propriétaire. Pour maintenir la garderie financièrement viable, Nolwenn Franchet n'aura d'autre choix que de s'appuyer, à contrecœur, sur la contribution financière des parents.

Actuellement fixé à 55 $ par jour pour un enfant de plus de 18 mois, le tarif nécessaire pour maintenir l'équilibre budgétaire est évalué à 65 $ par Mme Franchet. Un coût qu'elle juge trop élevé et qui contribue à creuser les inégalités entre les parents.

Elle se retrouve ainsi devant une décision qu'elle préfèrerait ne pas avoir à prendre. D'un côté il faut que j'augmente les frais de garde sinon je vais fermer, mais de l'autre cette augmentation-là elle est pour moi moralement inacceptable , se désole Mme Franchet.

La hausse de tarifs est notamment nécessaire pour éponger le rattrapage salarial de 18 % consenti aux éducatrices qualifiées en CPE. Dans un contexte de pénurie de travailleurs, y compris en petite enfance, Mme Franchet a fait le choix de se coller à la grille du gouvernement et d'offrir un salaire digne à son personnel.

Ces augmentations salariales signifient une augmentation des dépenses pour la Villa Montessori. La contribution des parents étant la principale source de revenus des garderies non subventionnées, la hausse de tarifs devient inévitable, selon Nolwenn Franchet. Les salaires, dit-elle, représentent 75 % des charges de son service de garde.

Mêmes obligations

La directrice de la Villa Montessori rappelle que les CPE, des organisations à but non lucratif, reçoivent près de 60 $ par jour par place de la part du gouvernement, auxquels s'ajoute la contribution parentale de 8,50 $, pour un total de 68,50 $.

Elle en conclut qu'il s'agit du tarif nécessaire pour répondre aux exigences du ministère de la Famille. Soumise aux mêmes obligations que les CPE en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, Mme Franchet dénonce un manque à gagner de plusieurs milliers de dollars par place chaque année pour les garderies non subventionnées.

Ces dernières touchent indirectement une aide gouvernementale à travers un crédit d'impôt anticipé pour frais de garde remis aux parents. Le remboursement maximal est de 40$ par jour, soit près de 30 $ de moins que la contribution gouvernementale pour une place en CPE. Parce que chaque enfant a la même valeur , Nolwenn Franchet y voit une injustice.

« On a l'habitude de dire que les garderies privées sont chères. Elles sont chères pour les parents, mais pas pour le gouvernement. [...] On souhaiterait qu'il y ait plus de justice et d'équité. » — Une citation de Nolwenn Franchet, propriétaire, La Villa Montessori

On a les mêmes obligations, mais on n'a pas les mêmes moyens, dit-elle. On [le gouvernement] compte sur la bonne volonté des garderies privées et les poches des parents pour réussir à rattraper cet écart-là , affirme celle qui s'offre un salaire d'éducatrice à titre de directrice.

Convertir pour ne pas fermer

Lors de la mise à jour économique du gouvernement, en novembre, le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé la bonification du crédit d'impôt anticipé.

L'objectif, selon la Coalition avenir Québec, est de ramener les parents qui envoient leurs enfants en garderie non subventionnée le plus près possible du tarif unique de 8,50 $ en vigueur dans le réseau subventionné. Dès l'annonce de cette bonification, plusieurs garderies avaient signifié leur intention d'augmenter leurs tarifs.

Pour Nolwenn Franchet, la mesure du gouvernement est insuffisante et les parents, surtout à 65 $ par jour, continueront de payer plus cher pour leur place en service de garde, d'autant plus si les garderies augmentent leurs prix. L'une des causes est que le ministère des Finances a calculé sa mesure en fonction d'un coût à 40 $ par jour. Toute place non subventionnée au-delà de ce montant coûte plus cher aux parents.

La solution passe selon elle par la conversion du plus grand nombre possible de places non subventionnées en places subventionnées, que ce soit en garderie privée ou en CPE. Mais il est pour l'instant impossible pour la Villa Montessori de le faire.

Le gouvernement a mis en place un projet pilote visant à convertir 3500 des 70 000 places non subventionnées au Québec, soit 5 %.La Villa Montessori n'y est pas admissible puisque seuls les milieux existant depuis plus de cinq ans peuvent se qualifier.

Lors de la première phase du projet, le gouvernement a reçu pas moins de 269 dossiers à travers le Québec. Seuls 25 ont été retenus pour un peu plus de 1700 places.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a lui-même rencontré Mme Franchet récemment. Il aurait alors appelé à la patience, promettant d'aller de l'avant avec d'autres conversions lorsque le projet pilote sera complété. En parallèle, le gouvernement mise surtout sur la création de 37 000 nouvelles places en CPE d'ici trois ans et demi.

Sans échéancier ni budget de conversion à l'horizon, Nolwenn Franchet craint que plusieurs milieux de garde ne survivent pas. On nous demande de tenir en attendant une hypothétique conversion. Le risque, c'est vraiment la fermeture des garderies. Ma garderie fonctionne bien mais je risque de fermer l'année prochaine. Financièrement, c'est intenable , insiste-elle.

