Malgré les restrictions, beaucoup de voyageurs partent de l’aéroport d’Ottawa

Bien que le gouvernement canadien déconseille aux Canadiens tout voyage non essentiel à l’étranger afin de contrer la propagation du variant Omicron, de nombreux citoyens ont convergé vers l’aéroport d’Ottawa dimanche en route vers une destination pour le temps des Fêtes.

Dorénavant, chaque départ se fait en étant conscient que le vol de retour peut être modifié, ou carrément annulé, que ce soit par la compagnie aérienne ou par le voyageur lui-même.

Certains d’entre eux ont pris des précautions pour ne pas devoir payer une somme faramineuse ou pour éviter de ne pas être remboursés alors que d’autres ont choisi de s’en remettre au destin.

Ce que les citoyens ont à dire…

J’ai appelé une agence de voyages. On se renseigne très très bien, on regarde s’il y a possibilité d’être remboursé pour ne pas perdre notre argent , a déclaré Joël Babadi, qui compte acheter un billet d’avion dans les prochains jours pour voir sa famille en Afrique dans les prochains jours.

Je n’ai rien vérifié. J’ai confiance en ma carte de crédit et en mon assurance sur ma carte de crédit , a souhaité Hélène Dorcine, qui a mis le cap vers l’Allemagne pour une durée de trois semaines.

Je vais regarder, chaque jour, les changements pour voir si je dois revenir plus tôt. J’ai décidé de voyager, car je n’ai pas vu mes parents depuis deux ans , a mentionné Gina, qui s’est dirigée vers la Slovaquie pour voir ses proches.

Il y a des choses qu’on ne peut pas prévoir. Si ça arrive, on doit les vivre comme cela , a estimé Diogène, dont le vol le mènera au Rwanda pour voir sa grand-mère qui est très malade.

Si la compagnie aérienne annule un vol ou s’il y a un retard d’au moins trois heures plus tard, il est possible de se faire rembourser son voyage, en argent. Photo : Radio-Canada

Trucs pour éviter de perdre trop d’argent

Avis aux voyageurs, ou aux futurs voyageurs, voici quelques trucs à mettre en pratique afin de ne pas perdre un important montant d’argent si jamais vous faites face à une mauvaise surprise.

Tout d’abord, il est important de bien connaître les conditions d’annulation et de modification. Il est aussi possible de faire affaire avec un agent de voyage accrédité et de se munir d’une assurance additionnelle.

Il est également opportun de se renseigner sur ses droits en tant que consommateur. Par exemple, dans certaines conditions, si la compagnie aérienne annule un vol ou s’il y a un retard d’au moins trois heures plus tard, il est possible de se faire rembourser son voyage, en argent, et pas seulement en crédit.

Il n’est jamais trop tard pour contracter l’assurance médicale d’urgence incluant la protection COVID-19. C’est important de spécifier certains points : est-ce que les gens sont couverts en cas de résultat positif à destination? Il y a des compagnies qui vont couvrir, mais peut-être pas si [le voyageur] est asymptomatique , a informé le conseiller en voyages chez VoyageAquarelle.com, Éric Rochon.

Le président de l'organisme Droits des voyageurs, Gabor Lukacs, a tenu à donner un conseil aux voyageurs : Les gens ne devraient jamais annuler leur billet sans se renseigner sur les droits. Ne faites rien qui pourrait vous enlever votre droit à une compensation. Si vous annulez par vous-même, vous êtes à la merci de la compagnie aérienne.

Avec les informations de Catherine Morasse