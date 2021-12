Lundi, les Britanno-Colombiens devront se conformer à de nouvelles restrictions

La province de l’Ouest n’échappe pas à la vague des nouvelles restrictions, annoncées dans différentes provinces à quelques jours de la période des Fêtes de fin d’année.

Les rassemblements privés intérieurs seront limités à un foyer et 10 invités, ou un autre foyer, si les participants sont vaccinés.

Les événements publics organisés le soir du Nouvel An sont annulés et l'affluence aux grands rassemblements (1000 personnes et plus) sera, elle, limitée à 50 % de la capacité de l'endroit où ils ont lieu.

Du côté des restaurants, les mouvements entre les tables ne seront pas permis et le port du masque à l’arrivée et lors du départ sera obligatoire. Également, toutes les fêtes organisées dans les restaurants sont annulées, mais ils restent ouverts au maximum de la capacité permise.

Dans le nord de la Colombie-Britannique, la vente d’alcool sera interdite après 22 h et les boîtes de nuit seront fermées.

Le passeport vaccinal sera demandé pour tous les événements organisés, peu importe leur taille. La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, exhorte par ailleurs les détaillants à mettre en place des plans de sécurité contre la COVID-19 pour les ventes des fêtes de fin d'année.

La province compte aussi intensifier la vérification des codes QR pour s'assurer que la preuve de la vaccination est confirmée dans tous les contextes.

Les nouvelles restrictions annoncées vendredi seront en vigueur jusqu’au 31 janvier.

Les autorités n’ont pas annoncé d’interdiction de déplacements à l’intérieur de la province, mais le ministre de la Santé, Adrian Dix, a récemment recommandé aux Britanno-Colombiens de ne pas voyager si ce n’est pas essentiel. À l’échelle du pays, Ottawa déconseille les voyages de loisir à l’étranger, mais ils ne sont pas interdits.

Vendredi, la Colombie-Britannique dénombrait toujours 135 cas du variant Omicron.

Les autorités de la santé de la province doivent présenter leur plan d’utilisation des tests rapides mardi.