Forte demande cette année pour les paniers de Noël du Pignon bleu

Et elles auraient pu être plus nombreuses, assure Roseline Roussel, la directrice générale du Pignon bleu. Malheureusement et pour la première fois de notre histoire, on ne sera pas en mesure de répondre à l'entièreté des demandes , regrette-t-elle.

La pandémie a accru les inégalités, et cela se poursuit.

C’est ce qui inquiète la responsable de l’organisme. Ces paniers sont encore plus importants cette année pour nos usagers, devenant presque pour certains, un phare apportant lumière et chaleur en offrant une sécurité alimentaire et un peu de joie pendant cette période difficile , considère-t-elle.

Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse

C'est avec joie et excitation que Sébastien Kieff et ses trois enfants, Québécois depuis peu, ont reçu leur panier de Noël, dimanche. Photo : Radio-Canada / Marie-Maude Pontbriand

La distribution a eu lieu dimanche. Elle a été possible grâce à l’implication de 250 bénévoles. Certains d’entre eux ont sonné chez les Kieff, une famille récemment installée à Québec, qui les ont accueillis chaleureusement.

Je ne m'attendais pas à tout ça. C'est vrai que ça fait du bien , confie Sébastien Kieff, le père.

À ses côtés, le jeune Charlie était tout aussi émerveillé, si ce n’est plus. Y a plein de jouets et y a aussi des kits pour colorier. Dessiner, moi j'adore ça , s’emballe-t-il, l’esprit déjà ailleurs.

L'Opération paniers de Noël du Pignon bleu existe depuis 18 ans. Photo : Radio-Canada / Marie-Maude Pontbriand

Faire plaisir, apporter joie et réconfort, c’est ce qui motive Gérald Cyprien Lacroix, le cardinal de Québec, à se proposer tous les ans pour livrer les paniers. Et cela fait une dizaine d’années qu’il en est ainsi, car comme il le rappelle le contraire de la misère, ce n’est pas la richesse, c’est le partage .

Et cette activité, c’est la fête du partage , conclut-il.

D'après les informations de Marie-Maude Pontbriand