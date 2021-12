Omicron bouleverse l’industrie touristique estrienne à l’approche des Fêtes

Les nouvelles restrictions sanitaires qui entrent en vigueur lundi causent des maux de tête à l'industrie touristique estrienne. Les propriétaires de gîtes, de salles communautaires et de chalets doivent jongler avec les annulations à quelques jours du congé des Fêtes.

Au moment où le gouvernement Legault a reculé au sujet des rassemblements de 20 personnes pour le temps des Fêtes, plusieurs familles et amis ont choisi d'annuler les évènements qu'ils avaient prévus.

C'est sûr qu'avec l'annonce de jeudi, on a commencé à avoir des annulations parce qu'il y avait des partys de Noël qui avaient été organisés dans les familles, donc ils venaient restés chez nous pour aller ensuite aux partys de Noël. Je pourrais pas dire que c'est critique, oui ça été quelques annulations , affirme Nicole Vincent, la présidente de l'association des gîtes Memphrémagog.

Le même scénario se dessine pour les propriétaires de chalets. Les rassemblements des fêtes limités à 10 personnes ont causé quelques annulations, mais c'est davantage la peur du nouveau variant Omicron qui brouille les cartes.

On voit que les gens sont craintifs et c'est tant mieux je pense qu'une bonne partie de la population soit craintive, ça veut dire qu'elle va être prudente , souligne Patricia Gauthier, copropriétaire du site monsonetchaletsalouer.com.

Un casse-tête pour les salles communautaires

Les municipalités sont elles aussi forcées de revoir leurs plans in extremis. La salle municipale de Saint-Claude affichait complet pour le temps des Fêtes, mais l'horaire a maintenant changé.

Il y avait des réservations de salles pour les activités familiales et là on est obligé de les canceller. C'est assez complexe pour celles qui s'occupent des locations de salle. On demande tout le temps une garantie comme quoi ils vont la prendre , explique Hervé Provencher, le maire de Saint-Claude.

La municipalité aussi a revu ses plans pour l'organisation de sa traditionnelle fête de Noël qui s'est déroulée à l'extérieur plutôt que dans la salle communautaire.

C'est différent, on fait un parcours de Noël au lieu d'être une fête à la salle paroissiale, alors que ça fait au-dessus de 50 ans que la fête existe , souligne la directrice générale de Saint-Claude France Lavertue.

Les municipalités et l'industrie touristique acceptent que cette année encore, les rassemblements seront plus intimes.

D'après le reportage d'Ariane Béland