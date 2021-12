Itinérance : la halte de Gatineau a enfin son nouvel emplacement

L’édifice industriel peut accueillir 24 personnes en situation d’itinérance afin de leur offrir un répit du froid hivernal. On leur offre aussi de l’eau, du café et des collations.

Le service est ouvert, la semaine, de 17 h à 10 h 30, et la fin de semaine en tout temps.

L'entente entre la Ville de Gatineau et le CISSS de l'Outaouais pour la halte du Centre Robert-Guertin se terminait le 31 décembre. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

En toute franchise, la directrice adjointe du Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais, Annie Castonguay, l’admet : On n’a pas vraiment choisi [le local], c’est le seul endroit qui nous a acceptés.

Elle a toutefois noté certaines différences qui s’avèrent être des gains remarqués en comparaison à l’emplacement du vétuste Centre Robert-Guertin. C’est plus clair et plus aéré. Il y a des lits! Depuis un an, les gens dormaient par terre, et on était un peu tannés [de cela].

La Croix-Rouge a offert 15 lits pour les sans-abris. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Ces 15 lits sont une gracieuseté de la Croix-Rouge. Avec l’espace qu’on a ici, et les chambres un peu plus privées, ça va être plus facile , a poursuivi Annie Castonguay.

Le fait que la halte se trouve à une quinzaine de minutes de marche de Robert-Guertin titille Karine Quirion, directrice adjointe au service aux usagers pour le Gîte-Ami. C’est loin. Pour l’instant, les gens peuvent marcher puisqu’il n’y a pas beaucoup de neige. Par contre [cet hiver], ils vont devoir passer par une piste cyclable qui ne sera pas déneigée.

Le Gîte Ami de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Avec le froid qui s'installe et la communication parfois difficile à établir avec les personnes itinérantes, ce déménagement était un enjeu pour le Bureau régional d'action sida BRAS Outaouais, qui a pris les grands moyens pour éviter toute confusion.

On a mis un gardien de sécurité à Robert-Guertin, avec des feuilles pour leur indiquer le chemin. On a fait la même chose à Gîte-Ami et au centre de prévention des surdoses. Ça s’est quand même bien passé. La troisième nuit, personne ne s’est présenté à Guertin , a expliqué Annie Castonguay.

La pandémie se fait toujours sentir

Depuis mars 2020, le monde est plongé dans une crise sanitaire. La COVID-19 a fait, et continue de faire, des ravages dans beaucoup de secteurs de la société. L’itinérance n’y a pas échappé.

Les hébergements temporaires débordent et plusieurs organismes n'ont d'autre choix que de diriger les personnes en situation d'itinérance vers des ressources d'urgence.

Il y a beaucoup de [gens qui en sont] à leur premier épisode d’itinérance, donc il manque de ressources et de logements , a mentionné Mme Quirion.

On est donc contents que la halte soit ouverte, pour pouvoir loger ces personnes-là et les garder au chaud! , a-t-elle poursuivi.

Karine Quirion, directrice adjointe au service aux usagers pour le Gîte-Ami. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Beaucoup d’organismes de la région ont choisi d’épauler la halte. Il y a le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais, Centraide Outaouais et Moisson Outaouais.

On a décidé de leur accorder 200 à 300 collations par semaine ainsi que des repas faciles à faire , a détaillé la coordonnatrice des communications de Moisson Outaouais, Rabinzel Hanna, rappelant que son organisme en aide 49 à travers la région.

La coordonnatrice des communications de Moisson Outaouais, Rabinzel Hanna Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil