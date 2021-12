Un dernier blitz de magasinage de cadeaux avant les Fêtes à Amos

Si la section des jouets représente environ le tiers de sa superficie, elle compte pour plus de la moitié des ventes du Marché d’économie d’Amos quelques jours avant les Fêtes.

« Les gens sont très présents. Pour vrai, ça fait une semaine qu’ils sont vraiment présents. On n’arrête pas. On n’a pas le temps de chômer. Les jouets, c’est fou, fou, fou. Quasiment tous les clients sont du côté des jouets et ça n’arrête pas », affirme Jasmin Gagné, associé aux ventes au Marché d’économie.

Jasmin Gagné, associé aux ventes au Marché d'économie d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les clients sont surtout là pour faire leurs achats de dernière minute, constate-t-il.

« Ce sont surtout des cadeaux. En plus qu’on fait l’emballage des fois, ça aide aussi. Quand on se prend à la dernière minute, c’est plus facile quand on a de l’aide pour emballer », souligne-t-il.

Gaston Langevin est d’ailleurs venu chercher des cadeaux pour les petits-enfants.

« On avait commencé il y a quelques semaines, mais vu qu’on travaille sur des rotations, sur le fly-in fly-out, il y a eu un bout de temps qu’on n’était pas capable de magasiner. On en profite donc pour faire une petite dernière course avant les Fêtes », souligne-t-il.

Rencontrée au rayon des casse-tête, Louise Roy était surtout là pour profiter des rabais des Fêtes.

« Je suis ici parce qu’il y a des spéciaux. C’est intéressant. C’est du magasinage de dernière minute, mais c’est pour moi, pour me gâter », reconnaît-elle.

Pas seulement des jouets

Maé Parent Faubert, gérante du Ciné Vidéo Club d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Au Ciné Vidéo Club d’Amos, où la section des jouets prend de plus en plus d’ampleur, la gérante Maé Parent Faubert confirme qu’à l’approche de l’échéance du 24 décembre, la clientèle se fait de plus en plus nombreuse.

Et pas seulement pour les jouets.

« On vend beaucoup de films aussi pour les cadeaux de Noël. On a aussi un côté sex shop, où parfois les gens pour des échanges de cadeaux aiment ça donner des petits cadeaux un petit peu coquins. Mais sinon, ce sont les jouets qui roulent pour la période des Fêtes. Il y a les cadeaux de dernière minute. Souvent, le monde aimeessayer d’encourager local et trouver ce qu’ils recherchent en région avant de les commander sur les sites internet », fait-elle valoir.

Rosanne Gélinas s'est rendue au Ciné Vidéo Club dans l'espoir de trouver des jouets pour compléter ses achats des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Rosanne Gélinas profite de ce beau dimanche ensoleillé pour magasiner ses derniers cadeaux dans le rayon des jouets pour enfants du Ciné Vidéo Club.

« On cherche les derniers jouets qui manquent pour les cadeaux des Fêtes. Ça s’en vient vite, il ne reste plus grand temps, on est dans le dernier stretch », confie-t-elle.