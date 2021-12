Premier cas du variant Omicron aux Territoires du Nord-Ouest

Un avis d’exposition visant les passagers des rangées 23 à 29 du vol 280 et ceux des rangées 16 à 22 du vol 3359 de WestJet du 13 décembre, qui ont respectivement relié Kelowna à Calgary et Calgary à Yellowknife, ont été révisés pour tenir compte de la présence de ce variant plus contagieux.

Ainsi, tous les passagers des rangées touchées sont tenus de s’isoler pendant 10 jours, quel que soit leur statut vaccinal. Ils doivent également prendre un rendez-vous pour subir un test de dépistage du coronavirus le 21 décembre.

À l’instar du reste du pays, les autorités sanitaires des Territoires du Nord-Ouest prévoient que le variant Omicron deviendra le variant dominant dans les nouveaux cas de COVID-19 du territoire.

Pour tenter d’endiguer la propagation du virus, la médecin hygiéniste Kami Kandola a mis en place de nouvelles règles d’isolement pour tous ceux qui ont été en contact avec une personne porteuse du coronavirus :

tous les contacts doivent s’isoler, sans égard à leur statut vaccinal;

tous les contacts doivent subir un test de dépistage au 4e jour suivant l’exposition et un autre au 8e jour suivant l’exposition;

tout contact qui refuse de subir un test de dépistage ou qui fait partie d’un foyer où des cas de COVID-19 sont rapportés doit se plier aux ordres de la santé publique relatifs à la fin de leur période d’isolement.

De plus, les personnes désignées comme contacts d’une personne porteuse du virus sont priées de s’isoler à l’endroit où elles résident au moment où elles apprennent qu’elles ont été exposées.

Nous savons que le variant Omicron est fortement transmissible [et] nous devons nous assurer que tous peuvent s’isoler à la maison, dans la mesure du possible , explique le bureau de la Dre Kandola dans un communiqué.

La santé publique recommande en outre à toute personne qui revient au territoire de prendre certaines précautions durant les premières 72 heures :