Foyers de soins : des familles de résidents redoutent des restrictions plus importantes

L’Ontario a renforcé cette semaine les mesures sanitaires dans les centres de soins de longue durée, limitant entre autres le nombre de visiteurs pour réduire les risques de propagation du variant Omicron. Plusieurs familles de résidents disent craindre l'imposition prochaine de mesures encore plus strictes, qui pourraient isoler leurs proches en pleine période des Fêtes.

Dimanche matin, Monique Mussar a rendu visite à sa mère au Manoir des pionniers de Sudbury. C’est une routine pour elle, mais cette fois-ci, elle avait le cœur lourd.

À la demande de la province, les foyers de soins de longue durée ontariens ont resserré cette semaine leurs mesures sanitaires.

Tous les visiteurs doivent désormais être vaccinés contre la COVID-19, les absences de nuit sont interdites aux résidents quel que soit leur statut vaccinal, et les visites à l’intérieur sont limitées à deux personnes à la fois.

On doit les protéger, mais on doit aussi penser à leur santé mentale , indique Monique Mussar.

Monique Mussar (à gauche) craint que la province ne restreigne encore plus les visites dans les foyers de soins de longue durée, ce qui pourrait empêcher les membres de sa famille à rendre visite à sa mère (à droite) au Manoir des pionniers de Sudbury. (Archives) Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Étant donné la rapide propagation du variant Omicron, elle redoute l’imposition de restrictions supplémentaires concernant les visites, ce qui serait la pire chose qui pourrait arriver .

Mes frères et mes sœurs, on partage la même inquiétude, ce ne serait pas juste qu’il y ait juste deux personnes qui peuvent rentrer et pas les autres, surtout au temps des Fêtes quand c'est le temps de célébrer , affirme-t-elle.

« On peut toujours le faire avec des protections en place, des protocoles et si les personnes sont vaccinées, elles devraient avoir la permission de rentrer voir [les résidents]. Si elles ne sont pas vaccinées, alors là, ce sont les conséquences de leurs actions. » — Une citation de Monique Mussar, fille d’une résidente au Manoir des pionniers de Sudbury

Cette fin de semaine, Diane Borris, qui vit dans l’Est ontarien, devait aller voir son père dans un foyer de soins de longue durée de Hawkesbury avec 11 autres membres de sa famille.

Ils espéraient pouvoir tous se réunir pour la toute première fois en trois ans, mais la rencontre a dû être annulée en raison des nouvelles mesures.

C’est une mauvaise nouvelle pour nous. Ça aurait été une occasion pour mon père de voir que tout se passe bien, qu’on pense à lui, mais non, nous ne pourrons pas tous le voir ensemble, regrette-t-elle.

Michel Tremblay est directeur de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) se dit aussi préoccupée par l’impact que le variant Omicron pourrait avoir parmi les résidents des foyers de soins de longue durée.

Le directeur général, Michel Tremblay, qualifie les nouvelles mesures de raisonnables , mais réclame que l’accès aux foyers soit maintenu pour les proches aidants même dans le pire des scénarios, contrairement aux mesures rigides prises lors de la première vague.

Il souligne leur rôle dans la préservation de la santé physique et mentale des résidents.

Ces gens-là sont souvent très présents pour aider par exemple à faire manger les personnes ou accompagner, répondre aux besoins immédiats , note-t-il.

« C’est aussi tout le côté de la solitude, ça augmente la problématique de la santé mentale à ce moment-là. Je pense que ce n’est pas acceptable qu’on empêche complètement les proches aidants. » — Une citation de Michel Tremblay, directeur général de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario

À compter de mercredi, de nouvelles mesures s’appliqueront aussi dans les maisons de retraite de l’Ontario. Le personnel, les bénévoles ainsi que les visiteurs des maisons de retraite devront notamment se soumettre au dépistage rapide, peu importe leur statut vaccinal.

Avec des informations de CBC