Prévente record de droits d’accès aux sentiers de motoneige

L’année dernière, vu la situation de la COVID, on avait atteint 92 000 droits d’accès au Québec , précise le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Stéphane Desroches. Cette année, on a atteint 102 000 [droits d'accès]. C’est un record de tous les temps, pour la prévente .

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, la pluie est venue bouleverser les plans des motoneigistes, mais M. Desroches s’attend à ce que la situation se stabilise d’ici quelques semaines.

C'est courant en décembre , estime-t-il. On va arriver aux Fêtes et on va avoir de belles accumulations à la grandeur du Québec. Normalement, autour du 15 janvier, ça devient optimal .

Sur la Côte-Nord, où il y a plus de neige, les bénévoles du club Les Bolides de Ragueneau préparent les pistes.

La surfaceuse du club Les Bolides de Ragueneau Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le vice-président du Club, Yoan Savard, constate qu'il y a de plus en plus d'adeptes de motoneige.

Il y a vraiment un engouement. On fait tout ce qu’on peut pour rendre ça sécuritaire. Il y a de plus en plus de trafic. Il y a beaucoup de motoneigistes [...] et on en voit de plus en plus .

Le club en est au dernier droit des préparatifs : les bénévoles installent la signalisation, nivellent les pistes avec une surfaceuse, assurent l’accès sur les cours d’eau.

Toutefois, la pluie des derniers jours a rendu l’entretien des sentiers plus difficile selon Yoan Savard.

Le vice-président des Bolides de Ragueneau, Yoan Savard Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Il faut recommencer et il faut refaire le fond. Il faut rebâtir après les imprévus que la pluie a causés. Souvent, des branches tombent dans les sentiers et il faut aller ramasser ça. Il faut un peu recommencer à zéro. Notre pire ennemi, c’est pas mal la pluie, en hiver .

Déconseillé de s’aventurer sur les lacs

Quelques sentiers sont donc accessibles aux motoneigistes pour l’instant, mais la Fédération espère que l’ensemble des pistes de l’Est-du-Québec seront accessibles au retour des Fêtes.

M. Desroches déconseille toutefois aux motoneigistes de s’aventurer sur les lacs à ce temps de l’année.

Les lacs ne gèlent plus comme ils gelaient, il y a des années. Même ceux qui habitent près des cours d’eau, ils sont supposés [le savoir], mais c’est eux qui sont la plupart du temps les plus aventuriers .

La prudence est de mise sur les cours d'eau l'hiver. Photo : Radio-Canada

La Sûreté du Québec annonçait récemment une présence accrue de ses policiers sur les sentiers de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et de la Fédération québécoise des clubs quads, au cours de la saison hivernale.

Rappelons par ailleurs que les 33 kilomètres de la TransQuébec-3 qui traversent la communauté de Pessamit sont fermés aux motoneigistes pour une deuxième année consécutive, faute d’une entente entre la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et le Conseil des Innus.

La Fédération espère qu’ils seront tout de même au rendez-vous cette année.

D'après le reportage de Camille Lacroix