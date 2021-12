COVID-19 : L’industrie du spectacle sur le qui-vive

Si la pandémie était un film, il serait sans doute Le Jour de la Marmotte, mettant en vedette un Bill Murray totalement dépassé par les événements. Toutefois, pour les secteurs d'activités comme les arts et spectacles, les derniers jours étaient loin de la comédie...

Avec le variant Omicron qui continue de jouer les trouble-fêtes, la fiction rejoint la réalité pour l'industrie du spectacle, qui doit encore tout réorganiser son calendrier.

Dès lundi, de nouvelles restrictions sanitaires entrent en vigueur dans les commerces, restaurants et salles de spectacles du Québec. Pour le monde culturel, c'est un retour à des salles qui ne peuvent accueillir que la moitié de leur capacité.

Les salles de l'Est-du-Québec n'ayant pas de spectacle à l'affiche avant la mi-janvier, les directions se croisent les doigts de ne pas avoir à bousculer davantage le calendrier 2022.

Jacques Pineau est directeur général et artistique de Spect'Art Rimouski. (archives) Photo : Facebook/Jacques Pineau

Jacques Pineau, directeur général et directeur artistique de Spect'Art Rimouski, indique toutefois être prêt à toute éventualité.

Nous, on est des praticiens du plaisir. Quand on ne peut pas le faire au meilleur de nos capacités, que voulez-vous, on essaie de le faire du mieux qu'on le peut, avec les paramètres qui nous sont donnés , laisse-t-il tombé.

« Depuis 21 mois, c'est comme ça. On fait et on défait. Pour ensuite refaire. » — Une citation de Jacques Pineau, directeur général de Spect'Art Rimouski

Toutefois, l'organisme rimouskois refuse de céder à une forme de panique pour le moment. On va maintenir le statu quo jusqu'aux environs du 10 janvier. On aura peut-être d'autres mesures que ce qu'on a présentement. Nous sommes mieux de bouger la machine une seule fois que de modifier nos plans deux ou trois fois , plaide M. Pineau.

Puisque la Salle Desjardins-Telus de Rimouski a une capacité d'accueil de 903 places en temps normal, c'est donc environ 450 spectateurs qui pourront assister aux différents spectacles offerts par Spect'Art.

« Imaginons si on bouge sur un 450 spectateurs et que la semaine d'après, on nous dit qu'il faut avoir un maximum de 225 personnes, par exemple...on est mieux d'attendre. » — Une citation de Jacques Pineau, directeur général de Spect'Art Rimouski

Le Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup (archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Un scénario similaire à Rivière-du-Loup

L'organisme Rivière-du-Loup en spectacles, à l'instar de Spect'Art Rimouski, préfère attendre avant de chambouler tous ses plans.

Par communiqué, l'instance précise que le premier spectacle est prévu le jeudi 20 janvier 2022, ce qui permet à l’organisation d’attendre de voir l’évolution de la situation avant de modifier quoi que ce soit .

Nous sommes extrêmement déçus de cette décision du gouvernement sachant que les salles de moins de 2000 places sont très sécuritaires depuis la reprise des activités. Nous gardons espoir que la situation évoluera positivement après les Fêtes , affirme le directeur général, Frédéric Roussel.

« Nous préférons profiter de cette période de repos pour recharger nos batteries et refaire une mise au point dans la deuxième semaine de janvier. » — Une citation de Frédéric Roussel, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles

Frederic Roussel, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les producteurs se croisent donc les doigts pour ne pas avoir l'impression que la chanson I got you babe de Sonny & Cher s'empare de leur réveille-matin...

Avec les informations de Laurie Dufresne