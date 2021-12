61 nouveaux cas de COVID-19 et nouvelles restrictions à Terre-Neuve-et-Labrador

La Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de la province, se dit très inquiète de la transmission du virus dans la zone centrale de Terre-Neuve, où 32 des nouvelles infections ont été dépistées.

Restrictions et congé scolaire devancé

À compter de minuit dans la nuit de dimanche à lundi, les collectivités de Badger, Gander, Grand Falls-Windsor et Twillingate passent au niveau 3 du système d’alerte provincial.

Le système d’alerte a 5 paliers, le cinquième étant celui entraînant les restrictions les plus sévères.

Le reste de Terre-Neuve-et-Labrador est au niveau d’alerte 2.

Le gouvernement devance de deux jours le début du congé des Fêtes pour toutes les écoles (anglophones et francophones) de la province. La dernière journée d’école sera lundi, 20 décembre. Le retour est prévu pour le 4 janvier.

Au niveau d'alerte 3 :

les rassemblements informels, par exemple à la maison, sont limités à une bulle stable de 20 personnes;

de 20 personnes; les restaurants peuvent accueillir dans leur salle à manger 50 % de leur capacité habituelle;

les gyms et studios de yoga peuvent accueillir 50 % de leur clientèle, et 100 personnes au maximum;

les bars, cinémas, théâtres, salles de bingo sont fermés;

aucune compétition sportive n'est permise, mais les entraînements peuvent avoir lieu;

les cérémonies religieuses, mariages et funérailles sont limités à 50 % de la capacité du lieu, ou à 100 personnes au maximum.

La province encourage le télétravail lorsqu’il est possible et déconseille de se rendre dans les régions au niveau 3 pour des raisons non essentielles.

Défense préventive contre le variant Omicron

Il y a 9 cas confirmés et 34 cas présumés de COVID-19 causés par le variant Omicron du coronavirus, a mentionné dimanche la Dre Fitzgerald.

Il y a maintenant 127 cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique à Terre-Neuve-et-Labrador, comparativement à 76 avant la fin de semaine.

Des 61 cas signalés dimanche, 32 sont en zone centrale, 18 dans l'est de Terre-Neuve, 10 dans l'ouest de l'île et un dans la zone sanitaire de Labrador-Grenfell.

Dans un point de presse d’urgence dimanche après-midi aux côtés de la médecin hygiéniste en chef, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a déclaré que la province mettait en place des mesures préventives comme première ligne de défense contre Omicron.

Je sais que je demande à des gens épuisés de se battre encore , a dit M. Furey. Le spectre d’une flambée de cas est à nos portes. Ça ne pouvait pas arriver à un pire moment.

Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Il affirme que les citoyens de la province ont suffisamment de courage, d’amour et de compassion pour passer à travers ensemble.

Andrew Fureys’est aussi réjoui du fait que Terre-Neuve-et-Labrador a l’un des taux de vaccination les plus élevés en Amérique du Nord .

Plus de 92 % des citoyens de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés contre la COVID, et près de 60 % des jeunes de 5 à 11 ans viennent de recevoir leur première dose du vaccin pédiatrique.

Depuis l'arrivée du variant Omicron, les vaccins contre la COVID-19 semblent offrir un haut niveau de protection contre les cas sévères de la maladie et les hospitalisations.

Nouvelles restrictions pour les voyageurs

À compter de 15 h, le mardi 21 décembre, les voyageurs pleinement vaccinés (deux doses) qui entrent à Terre-Neuve-et-Labrador devront se placer en quarantaine pour 5 jours.

Un résultat négatif après un test rapide. Photo : Associated Press / Rebecca Blackwell

Chacune de ces 5 journées, ils devront passer un test de dépistage rapide de la COVID-19. La période d’isolement pourra se terminer après 5 jours entiers (120 heures) si les résultats sont tous négatifs.

Quant aux voyageurs qui ne sont pas vaccinés, ils doivent toujours être en quarantaine pendant leurs 14 premiers jours dans la province et passer un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR après la 7e journée.

Les travailleurs navetteurs (fly-in fly-out) — qui résident à Terre-Neuve-et-Labrador et travaillent pour une période fixe dans une autre province ou territoire — qui sont pleinement vaccinés doivent faire une quarantaine que la province définit comme un isolement modifié .

Ils peuvent mettre fin à leur isolement s’ils ont cinq résultats négatifs à 5 tests rapides en 5 jours. On leur demande aussi de prendre rendez-vous pour un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR dans les trois jours suivant leur arrivée.

Le gouvernement va fournir aux voyageurs une trousse de dépistage rapide à leur arrivée.