Un concert virtuel de Noël pour les personnes aînées du Québec

La Société pour les arts en milieux de santé (SAMS) propose un concert de Noël aux personnes âgées résidant dans des établissements de santé du Québec. Intitulé Concert des Fêtes – De chez nous à chez vous!, l’événement est présenté en ligne et sera offert gratuitement du 20 décembre au 7 janvier.

La sélection musicale est basée d’après les demandes des gens que les membres de la SAMS ont rencontrés tout au long de l’année dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les hôpitaux. Actif depuis 12 ans, cet organisme de bienfaisance a présenté quelque 7500 concerts dans 300 établissements ou résidences hébergeant des personnes aînées partout dans la province.

La SAMS a employé plus de 200 musiciennes et musiciens professionnels depuis sa fondation. Le Concert des Fêtes – De chez nous à chez vous! sera interprété par les artistes Pierre Rancourt, Michel-Alexandre Broekaert, Charlotte Gagnon, Laurence Lambert-Chan, Stéphanie Pothier, Dorothéa Ventura et Jean-François Daignault.

Depuis les débuts de la pandémie, la SAMS s’active plus que jamais pour soulager les aînés éprouvés par le contexte ambiant et soutenir nos artistes en continuant de leur offrir du travail , a affirmé par voie de communiqué Françoise Henri, directrice générale et artistique de la SAMS.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une centaine de concerts en présentiel

Hormis son événement musical virtuel, la SAMS a organisé pour la période des Fêtes plus de 100 concerts dans des établissements de santé et des résidences pour personnes âgées.

Un invité de marque a collaboré cette année avec l’organisme : le violoncelliste primé Stéphane Tétreault. La semaine dernière, il a joué dans les unités de soins palliatifs des hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini, à Montréal.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’expérience a démontré que les effets de la musique sont bénéfiques pour les patients et le personnel des établissements, tout comme pour les proches aidants qui accompagnent nos aînés à domicile , souligne Sylvia L’Écuyer, présidente de la SAMS.

> Pour s’inscrire au Concert des Fêtes – De chez nous à chez vous! (Nouvelle fenêtre)