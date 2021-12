Le maire de Québec appelle les tenanciers de bars et les clients à la retenue avant que les règles se resserrent, dès lundi à minuit, pour limiter la propagation du coronavirus. Il craint que les gros rassemblements donnent lieu à des éclosions.

Hier [samedi, NDLR] dans les bars de Québec, on a vu des vidéos de gens fêter comme si on était dans un épisode distant de la COVID, distant des risques , déplore Bruno Marchand.

Ces séquences de personnes en train de s’amuser l’inquiètent. On voit du monde danser, on voit du monde entassé, on voit du monde sans masque. Les images sont terribles.

Le maire considère qu’il y a plus important que de faire de l’argent, y a plus important que de faire un dernier party avant que les règles s’appliquent . Dès lundi, la capacité d’accueil dans les bars sera de nouveau limitée à 50 %; la danse et le karaoké seront interdits.

La soirée dansante au Dagobert annulée

Ce dimanche soir, le Dagobert, sur la Grande Allée Est, proposait une grande soirée dansante. Jean-Frédéric Laberge, le propriétaire, a finalement annulé le rendez-vous, par mesure de sécurité vu la hausse des nouveaux cas et aussi étant donné la difficulté de contrôler les gens sur le plancher de danse , justifie-t-il.

Renaud Poulin, le PDG de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, affirme qu'une nouvelle fermeture des commerces imposée par le gouvernement aurait de graves conséquences pour l'industrie. Photo : Radio-Canada

Renaud Poulin, le président directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, prône le respect des règles sanitaires. Et ce, pour éviter le pire.

On a été fermé longtemps, on veut plus l’être. Ça serait trop difficile. Si le gouvernement nous ferme va y avoir des faillites , dit-il.

Pour sa part, la direction de la santé publique de la Capitale-Nationale se dit également très préoccupée par les initiatives de certains établissements qui invitent la population à se rendre en grand nombre dans des soirées avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires.

On est tous tannés des règles

Elle recommande fortement aux propriétaires de ces établissements la plus grande vigilance et l’application des mesures sanitaires, notamment le port du masque sur la piste de danse.

Bruno Marchand comprend la lassitude de la population. On est tous tannés des règles, on est tous tannés de cette conjoncture-là, on a tous envie de passer à autre chose, mais la situation épidémiologique est celle-là.

Le bilan quotidien de la COVID-19 au Québec, dimanche, faisait état de 3846 nouveaux cas recensés en 24 heures. Ce qui constitue un record. Les hospitalisations sont encore une fois en forte hausse, avec 29 nouveaux patients pour un total de 376 personnes.

Avec les informations de Marie-Maude Pontbriand