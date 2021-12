Les pharmaciens se préparent pour la distribution des tests rapides

Les files d'attente risquent d'être nombreuses et des clients pourraient repartir les mains vides puisque les quantités disponibles seront limitées.

La pharmacienne Julie Gagnon s'attend à une véritable tempête dans le commerce lundi matin. Elle n'aura que 100 trousses de tests à offrir à sa clientèle pour la première journée de distribution et s'attend à bien des déceptions.

« 100 trousses de tests, ça va passer très rapidement au nombre de clients qu'on a. J'aurais aimé qu'on soit capable d'en avoir une plus grande quantité pour répondre aux attentes de la clientèle. » — Une citation de Julie Gagnon, pharmacienne au Pharmaprix Michel Bourque

Le même scénario risque de se produire dans bien des pharmacies participantes en Estrie. Le président de l'Association des pharmaciens propriétaires du Québec, Benoît Morin, conseille aux clients de se rendre en pharmacie, d'appeler ou de consulter le site web lundi afin de savoir où en est l'approvisionnement dans leur quartier.

Alors que certaines enseignes distribueront les tests sur rendez-vous, dans d'autres cas ce sera plutôt la politique du premier arrivé, premier servi.

« Lundi ça risque d'être compliqué parce que les pharmacies ne devraient pas toutes avoir les tests en début de journée, mais les choses devraient se replacer en cours de semaine. » — Une citation de Benoit Morin président de l'Association des pharmaciens propriétaires

En raison du fort achalandage, la pharmacienne Julie Gagnon propose aux personnes vulnérables d'attendre plus tard dans la semaine pour se rendre en pharmacie.

Si les gens sont en mesure de patienter et s'ils désirent éviter les foules en raison du nouveau variant pour se protéger, demain ce ne sera pas la bonne journée pour se présenter à la pharmacie , souligne Julie Gagnon.

Où conserver les tests rapides ? Ils doivent être conservés à la température ambiante

Ne pas les exposer au froid, à la chaleur ou à l'humidité

Une seule boîte par famille

Bien que chaque personne de 14 ans et plus puisse obtenir une boîte de cinq tests tous les 30 jours, Benoît Morin recommande de ne récupérer qu'une seule trousse par famille pour l'instant.

« On demande aux gens qui ont déjà des tests à la maison via l'école ou d'autres distributions de la santé publique d'attendre et de laisser la place à ceux qui n'en ont pas. » — Une citation de Benoit Morin président de la Fédération des pharmaciens propriétaires

Benoit Morin rappelle que les tests sont moins efficace chez les personnes qui sont asymptomatiques. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de faire un test avant un rassemblement, à moins de visiter une personne vulnérable.

Ce sont des tests qui sont efficaces surtout lorsqu'on est symptomatique. Lest tests rapides ne sont pas une garanties et ça ne remplace pas le port du masque et la distanciation , explique-t-il.

Il rappelle également que toutes les consignes pour l'utilisation du test sont expliquées sur le site gouvernemental Quebec.ca  (Nouvelle fenêtre) .