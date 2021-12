La microbrasserie Le temps d’une pinte fermée après un incendie

L'incendie s'est déclaré entre 1 h et 2 h du matin, alors que des clients et des employés étaient toujours sur place. On ne rapporte aucun blessé.

La salle à manger est une perte totale, mais la production de bière aurait été épargnée. On croit présentement qu’il n’y a pas de dommages dans notre salle de brassage. Donc, pour ça, on est plutôt content malgré tout , explique le directeur des communications et du marketing de la microbrasserie, Mathieu Martin.

Un inspecteur est attendu pour évaluer les causes de l’incendie. Selon les premières constatations, un problème électrique pourrait être à l’origine du brasier.

Pour l’instant, c’est incertain. On fait l’hypothèse que c’est probablement un trouble électrique. On attend que l’inspecteur passe pour connaître plus en détail ce qui s’est produit et avoir plus de réponses à nos questions.

La microbrasserie est fermée pour une durée indéterminée. Le spectacle qui était prévu samedi soir est annulé et les clients remboursés.