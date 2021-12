Des maisons d’hébergement pour femmes débordent dans l’Est-du-Québec

L’engorgement des centres pour femmes durant le temps des Fêtes trouble tout particulièrement les intervenantes du milieu communautaire puisque, selon elles, le fait qu'un nombre aussi élevé de femmes trouvent refuge ailleurs que chez elles est symptomatique d’une crise sociale.

La directrice de la Maison L’Aid’Elles à Gaspé, Marie-Ève Joncas, estime que les Fêtes sont une période plus anxiogène.

Nécessairement on dépense plus d'argent, bien souvent plus que ce qu’on avait prévu dépenser, observe-t-elle. Il y a plus de consommation. C’est un contexte qui peut devenir plus propice aux agressions physiques.

À la maison d'aide et d'hébergement La Débrouille de Rimouski, on tire la sonnette d'alarme. C'était une période où il y avait une baisse de la demande, mais pas cette année , déplore Karen Bossa, intervenante à La Débrouille.

La maison d'hébergement La Gigogne de Rimouski est régulièrement contrainte de refuser des femmes et leurs enfants, faute de places disponibles. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Plus de place

Alors que l’ensemble des maisons d’hébergement de l’Est-du-Québec manquent de place, la situation est particulièrement critique sur la Côte-Nord.

La Maison des femmes de Sept-Îles déborde depuis quelques semaines. Nos six chambres sont remplies et c’est un roulement de capacité, explique l’intervenante Chantal Doiron. Donc, s'il y a une femme qui part, l’autre rentre dans la même journée.

Au Centre d'hébergement Tipinuaikan, qui vient en aide aux femmes et aux enfants autochtones victimes de violence à Uashat, on affiche complet depuis juin.

Il s'agit d'une situation alarmante en plein mois de décembre, période où le froid représente un danger, notamment pour les itinérantes.

On a très peur de trouver des gens dans des bancs de neige. Il y avait des gens qui avaient très froid dehors. Les gens n’ont plus d’endroits où ils peuvent se réchauffer , mentionne la directrice générale du Centre d'hébergement Tipinuaikan, Émilie Martineau-Legault.

Des femmes pourraient se mettre en danger

Selon Émilie Martineau-Legault, du Centre d'hébergement Tipinuaikan, les femmes se débrouillent, trop souvent aux dépens de leur bien-être.

Pour survivre après avoir perdu leurs points de repère, elles font de l’itinérance, explique-t-elle. Elles se cherchent des endroits où rester, une nuit, deux nuits. Ce qui se passe, [c'est] qu’il y a une relation de pouvoir qui se crée avec les personnes qui les hébergent. Ce qui peut arriver, c’est qu’il y ait de la prostitution en arrière de ça.

Des femmes se retrouvent en situation d'itinérance pour échapper à la violence. Photo : iStock

Devant une pénurie de places dans les centres, la sécurité des femmes se trouve en péril, selon les intervenantes.

« Cette semaine, il y en a une qui est venue cogner à la porte. On a été chanceux puisqu'on avait un divan. Si je n’avais pas eu de divan, où est-ce que je l’aurais placée? » — Une citation de Émilie Martineau-Legault, directrice générale du Centre d'hébergement Tipinuaikan

Pour éviter le pire à leurs communautés, les centres réclament davantage de financement pour créer des chambres et pour aménager des lits d'urgence.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe