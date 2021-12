Le logement préoccupe le milieu municipal au Témiscamingue

La disponibilité du logement devient de plus en plus une préoccupation au Témiscamingue.

Selon la préfète Claire Bolduc, le Témiscamingue est une région attractive et ça a un impact sur la disponibilité du logement.

La MRC veut agir et compte faire du dossier une de ses nouvelles priorités d’intervention en 2022.

Pour Claire Bolduc, le milieu doit s'assurer d'offrir des logements abordables pour la population.

La préoccupation s'impose à la MRC quand les municipalités signalent clairement qu'il n'y a plus de logement de disponible dans leur communauté. Je pense à Moffet entre autres, à Rémigny. Les municipalités le disent haut et fort, il n'y a plus rien à louer ou à vendre chez nous , dit la préfète.

C'est un bon signal pour les municipalités, mais préoccupant tout de même pour le milieu. On doit avoir en tête que les personnes qui viennent s'installer au Témiscamingue auront à se loger convenablement. Alors c'est devenu une préoccupation qu'on a. Les entreprises le signalent et travaillent avec nous, les organismes communautaires le signalent, on travaille avec eux et le milieu municipal est très alerte sur cette question-là , ajoute Claire Bolduc.

Claire Bolduc, préfète du Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Vincent Desjardins

L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue notait d'ailleurs dans le plus récent portrait de la MRC que les logements locatifs disponibles ne suffisent pas à la demande grandissante.

La MRC est déjà à l'œuvre dans ce dossier avec deux actions en cours.

La première c'est de faire le portrait complet de l'état de la disponibilité des logements et les disponibilités pour la location.

Au Témiscamingue, ça a beaucoup été du bouche-à-oreille de tradition. Maintenant il faut formaliser les choses. L'autre étape, elle nous vient de la volonté du gouvernement d'accompagner les milieux dans cet enjeu de logements abordables. Il y a eu une annonce dans les dernières semaines de quelques centaines de millions qui seront disponibles pour faciliter l'accès à des logements abordables et le milieu municipal est mis à contribution. Alors nous on se prépare déjà à accueillir ces mesures et a être actifs. On parle de logement abordable , précise la préfète.

« Nous on est aussi actif à la MRC pour voir quels sont les mécanismes à mettre en place, coopérative, OBNL, et l'actuel portrait de l'état de la situation va nous permettre de mieux cibler nos interventions qu'on veut faire. » — Une citation de Claire Bolduc

