Le Rouge et Noir d’Ottawa nomme son nouveau directeur général

L’organisation du Rouge et Noir d'Ottawa annoncé la nomination de Shawn Burke à titre de directeur général.

L’équipe en a fait l’annonce, dimanche, par communiqué.

Originaire de Guelph, en Ontario, Shawn Burke a œuvré une quinzaine d'années pour les Tiger-Cats de Hamilton avec qui il a occupé plusieurs fonctions, dont plus récemment le poste de directeur principal du personnel des joueurs.

Il a également été codirecteur des opérations de football pour les finalistes de la Coupe Grey de 2021.

« Nous entamons une nouvelle ère du football du Rouge et Noir, a déclaré le président et chef de la direction Mark Goudie. Nous avons mené un processus de recherche de directeur général extrêmement inclusif et approfondi qui a mis en évidence le haut calibre des esprits du football dans notre jeu. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de découvrir la passion que Shawn apportera à notre équipe ».

Shawn Burke devient ainsi le deuxième directeur général de l’histoire de l’équipe de football. Il succède au Franco-Ontarien Marcel Desjardins, congédié en octobre dernier après une série de défaites qui a exclu l'équipe d'une possible participation aux éliminatoires.

Jeremy Snyder assurait l’intérim depuis près de deux mois.

Shawn Burke et le chef de la direction du club, Mark Goudie, s'adresseront aux médias lors d'une conférence de presse virtuelle prévue lundi.