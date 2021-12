COVID-19 : Le nombre de cas bondit à 4177 en Ontario

La santé publique de l’Ontario rapporte 4177 nouvelles infections quotidiennes à la COVID-19 aujourd’hui. Il s’agit d’une augmentation de plus de 800 cas en 24 heures.

C’est également le nombre de cas le plus élevé depuis le 23 avril.

Le nombre de cas quotidiens s’approche d’ailleurs du record de la province, qui est de 4812 nouvelles infections en une journée. L’Ontario a atteint ce record au cœur de la troisième vague, le 16 avril 2021.

La province déplore aussi 2 décès supplémentaires et 1210 nouvelles guérisons.

Selon la ministre de la Santé Christine Elliott, 159 personnes atteintes de la COVID-19 sont aux soins intensifs en Ontario, ce qui représente une hausse de 5 comparativement à hier.

Par ailleurs, de nouvelles mesures sanitaires sont en vigueur aujourd’hui en Ontario pour limiter la propagation de la COVID-19 et du variant Omicron dans la province.

Les rassemblements privés, par exemple, sont maintenant limités à 10 personnes à l’intérieur et 25 personnes à l’extérieur. De plus, la capacité d’accueil des restaurants, bars, salles d’entraînement et magasins est maintenant limitée à 50 %.