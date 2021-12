Un record de 476 nouveaux cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse

Il s’agit pour une quatrième journée consécutive d’un nouveau sommet d’infections quotidiennes dans cette province.

C’est également la dixième journée consécutive que le nombre de cas est plus élevé que 100.

Le secteur du centre enregistre une fois de plus le plus grand nombre de nouvelles infections avec 333 cas. De plus, 82 nouveaux cas sont signalés dans le secteur de l’est, 43 dans le secteur du nord et 18 dans le secteur de l’ouest.

Le nombre de rétablissements, de personnes hospitalisées et le bilan provincial de cas actifs n’ont pas été communiqués ce week-end.

Vendredi, sept personnes atteintes du virus étaient hospitalisées dans la province et deux d’entre elles étaient aux soins intensifs.