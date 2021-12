La fermeture des urgences due à la pénurie d’infirmières a bondi dans Santé Sud

Un document de Santé Sud obtenu par CBC en vertu d’une demande d’accès à l'information décrit la fréquence des fermetures de services d'urgence dans la région de Santé Sud du 1er janvier 2017 au 9 novembre 2021.

Selon ce document, chaque fermeture d'un service est comptabilisée selon l'une des cinq raisons suivantes : ressources infirmières, ressources médicales, ressources infirmières et médicales, laboratoire non disponible et débordement.

En 2017, 35 fermetures ont été enregistrées dans la catégorie ressources infirmières et 26 fermetures sont survenues en 2018. En 2021, ce nombre a bondi à 126.

Les fermetures ont eu lieu dans les localités suivantes : Altona, Carman, DeSalaberry, Lorne, Morris, Notre Dame, Rock Lake et Sainte-Anne. Le nombre le plus élevé de fermetures a été enregistré à Morris et à Altona.

Par exemple, le service d'urgence d'Altona est fermé depuis mars en raison d'une pénurie d'infirmières.

Des infirmières à bout de souffle

Des infirmières qui travaillent au Bethesda Regional Health Centre, un hôpital régional de Steinbach, dont Canadian Broadcasting Corporation CBC a protégé l'identité parce qu'elles craignent la perte de leur emploi, ont décrit une situation intenable.

L'une d'elle a expliqué qu'au cours d’une journée normale il peut manquer jusqu'à trois infirmières au service des urgences.

Cet établissement est considéré comme un centre régional et nous n'avons pas le droit de fermer nos portes, alors nous nous retrouvons en situation de crise de personnel et nous devons, d'une manière ou d'une autre, trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne , a-t-elle déclaré.

C'est incroyablement effrayant de voir les salles d'urgence fermer des lits en raison d'un manque de personnel.

Plusieurs infirmières sont parties en raison du stress médical, des congés de maternité ou parce qu’elles ont trouvé de meilleures offres, a-t-elle précisé.

Une autre infirmière a confié qu’il est difficile de traiter avec des patients en colère en raison des temps d’attente. Elle a aussi pointé du doigt les heures supplémentaires qui rajoutent au stress et à l’épuisement.

Selon le Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba (MNU), les infirmières de la région ont travaillé pour un total de 79 846 heures supplémentaires de janvier à octobre 2021. L'année dernière, elles ont effectué 72 931 heures supplémentaires. En 2019, ce nombre était de 59 397.

Des efforts de recrutement

La porte-parole de Santé Sud, Sylvie Robidoux a indiqué à Canadian Broadcasting Corporation CBC que lors des fermetures, les services d'intervention d'urgence s’appuient sur les centres régionaux de Morden, Winkler, Portage la Prairie et Steinbach qui n'ont pas été suspendus.

Mme Robidoux a ajouté que le recrutement d'infirmières et d'infirmiers se poursuit aux niveaux local et régional rappelant que récemment la province a ajouté 259 places de formation en soins infirmiers.

Le service des urgences du centre de santé communautaire d'Altona, à 100 km au sud-ouest de Winnipeg est fermé depuis le mois de mars et les autorités espèrent une réouverture au début de l'année 2022. Photo : Google Earth

Elle a informé que les urgences d'Altona devraient rouvrir en janvier ou février 2022.

Le maire d'Altona, Al Friesen, a indiqué que la Ville avait créé des mesures d'incitation pour recruter davantage d'infirmières et d'infirmiers pour s'installer dans la région.

Il y a eu une aide pour une allocation de voiture ou l'accès à un véhicule. Il y avait un accès au logement et une partie de l'incitation financière , a-t-il déclaré.

Des certificats ont également été créés par la chambre de commerce locale qui peuvent être échangés contre des articles dans la communauté.

Avec les informations de Peggy Lam