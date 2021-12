Des jeunes témoignent leur appui à un hockeyeur visé par des gestes racistes

Un mois après l'incident survenu en novembre, des jeunes de l'Île-du-Prince-Édouard ont décidé d'écrire au hockeyeur, de lui parler et de lui rendre hommage, dans le but de dire non au racisme.

En novembre dernier, Mark Connors, 16 ans, un jeune gardien de hockey des Hawks d'Halifax, a subi des actes de racisme à son encontre lors d'un tournoi à l'Île-du-Prince-Édouard.

Un évènement marquant, qui a touché des enfants de la province insulaire.

Susan Shive montre un casque avec un autocollant donné par les Hawks, contre le racisme. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Callum Craig est catégorique. Le racisme ne devrait pas être sur la terre , tranche-t-il, en prenant une pause pendant une séance de patinage dédiée à une cause importante : la lutte contre le racisme.

Sawyer Gillespie avoue que l'incident l'a rendu triste, parce que c'est méchant.

À l'initiative de leur enseignante d'anglais, les enfants de l'école ont écrit et envoyé des lettres de soutien à Mark Connors.

On a dit que ce n'est pas acceptable de [lui] dire des choses comme cela , indique Sawyer Gillespie.

Mark Connors a pris le temps de communiquer avec les écoliers de l'Île-du-Prince-Édouard qui lui ont témoigné leur soutien. Photo : Gracieuseté Julie Gagnon

Pour l'enseignante Susan Shive, il était important d'écrire à Mark Connors, pour dire que l'on est désolé, on est déçu que cela [soit] arrivé, puis on l'appuie et on veut mettre fin à ce genre d'activités, que les sports sont pour tout le monde , résume-t-elle.

Un geste apprécié

Touché par cette attention, Mark Connors a répondu aux élèves, avant de prendre le temps de leur parler par vidéoconférence, afin de les remercier. J'ai vraiment apprécié vos lettres , a avoué l'adolescent aux enfants.

L'échange a fait plaisir à l'enseignante et ses jeunes élèves.

« Il a dit qu'il était touché et très content d'avoir notre lettre puis il veut revenir à l'île un jour. » — Une citation de Susan Shive, enseignante

Mark Connors a promis de venir visiter les élèves de l'école Saint-Augustin.

D'ici là, les enfants arboreront sur leur casques, les autocollants fabriqués par les Hawks d'Halifax, arborant le message Les Hawks contre le racisme, un slogan déjà adopté par ces jeunes.

L'autocollant envoyé par l'équipe d'Halifax aux élèves de Saint-Augustin. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

D'après un reportage de Julien Lecacheur