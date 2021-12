Les commerçants d’Ottawa ont mis la table pour les nouvelles restrictions

Si cela dure deux ou trois semaines, ce n’est pas la fin du monde. Mais si on est en confinement jusqu’en mars, en avril ou en mai comme l’an dernier, c’est certain que ça ne passera plus , a expliqué Nathalie Carrier, directrice générale de la Zone d'amélioration commerciale du quartier Vanier.

Nathalie Carrier est directrice générale de la zone d'amélioration commerciale (ZAC) Vanier (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Depuis le coup d’envoi de la crise sanitaire en mars 2020, les gens d’affaires ont cessé de compter le nombre de fois qu’ils ont dû fermer leurs portes ou les rouvrir avec différentes règles sanitaires.

Au passage, certains commerces n’ont pas survécu. Nathalie Carrier espère que la communauté des gens d’affaires d’Ottawa sera en mesure de passer à travers.

Un commerçant, c’est quelqu’un de très résilient, mais l’adrénaline, il n’y en a de moins en moins. C’est la même chose avec l’espoir et l’argent.

Certaines restrictions en vigueur à minuit : Capacité d’accueil de nombreux établissements limitée à 50 % (centres commerciaux, magasins, épiceries, pharmacies, salons de coiffure, gymnases, bars et restaurants);

Maximum de 10 clients à une table dans un restaurant ou un bar;

Ces établissements devront cesser de vendre de l'alcool à 22 h et fermer à 23 h, sauf pour les commandes à emporter;

Les clients ne pourront ni danser ni chanter.

Selon Mme Carrier, il n’y a pas que les finances des commerçants qui sont mises à rude épreuve dans cette quatrième vague de COVID-19 marquée par le variant Omicron qui se répand à une vitesse inquiétante.

On ne s’y attendait pas. C’est un peu plate, mais on va garder bonne foi. C’est Noël, on va en profiter pour être avec notre famille et on espère que ce sera terminé à la fin du mois de janvier.

En revanche, le propriétaire du restaurant Bobby's Table à Ottawa, Robert LeBlanc, est content que la limite de 50 % de capacité soit de retour.

Pour moi, c’est mieux, ça marche mieux. Le 50 % aurait dû rester. Les gens auraient pu s’habituer , croit-il.

Robert Leblanc, propriétaire du restaurant Bobby’s Table, situé dans le quartier Vanier (archives) Photo : Radio-Canada

Par contre, il ne peut s’empêcher de penser à ses homologues qui se préparaient à remplir leur coffre pendant le temps des Fêtes. C’est dommage pour les restaurants qui avaient embauché leur staff.

À Ottawa, la santé publique a choisi d’aller encore plus, en imposant davantage de mesures sanitaires aux commerçants. Elles seront en vigueur dès lundi. Jusqu’à nouvel ordre, il faudra respecter la distanciation physique de deux mètres partout. Du même coup, les entreprises visées devront limiter leur capacité d’accueil à 50 %.

Avec les informations de Catherine Morasse