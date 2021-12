Plusieurs clients du bar Ste-Angèle déclarés positifs à la COVID-19

Tout a commencé mercredi matin. Ce jour-là, un des musiciens qui devaient jouer le soir même dans le bar, a appelé Robert Robitaille pour lui annoncer qu’il avait été infecté par le coronavirus.

Les deux hommes ont essayé de se souvenir de tous les clients que le malade aurait pu croiser sur place - on vérifie le code QR, mais depuis le 15 novembre environ, on ne tient plus à jour de registre avec les coordonnées , reconnaît Robert Robitaille.

Ils ont tenté de les contacter pour les prévenir et leur conseiller de se faire tester. Depuis, les résultats positifs se sont enchaînés.

Robert Robitaille, le propriétaire du bar Ste-Angèle, a fermé son établissement pour 10 jours. Photo : Radio-Canada

Samedi soir, j’avais une trentaine de personnes dans mon bar, tout comme dimanche, et environ 25 le lundi soir , se rappelle le propriétaire des lieux. Autant de monde qui a été exposé au virus.

Le commerçant a voulu alerter les autorités sanitaires. Il se demandait s’il y avait un protocole à suivre. J’ai été incapable de parler à qui que ce soit , regrette-t-il.

Au moment d’écrire ces lignes, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale n’avait pas donné suite à nos sollicitations.