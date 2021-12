Les matchs des Canucks prévus cette fin de semaine sont reportés

Les dirigeants de la Ligue nationale de hockey LNH ont annoncé que le duel prévu samedi entre les Maple Leafs de Toronto et les Canucks, à Vancouver, doit être reporté à cause d'une hausse de nombre de joueurs des deux équipes inscrits dans les protocoles de la ligue liés à la COVID-19.

Au moment où la décision a été annoncée, six joueurs des Canucks, dont Tyler Myers, et l'entraîneur-adjoint Jason King avaient été inscrits dans ces protocoles.

Les Maple Leafs sont également touchés avec quatre joueurs dans les protocoles, dont John Tavares et le vétéran Jason Spezza.

Tôt samedi soir, le club torontois a fait savoir que c'est également le cas pour TJ Brodie, Jack Campbell et Travis Dermott, en plus de l'entraîneur Sheldon Keefe et d'un adjoint, Spencer Carbery.

Ce report s'ajoute aux quatre rencontres au calendrier de la journée de samedi qui avaient déjà été reportées, incluant celle entre les Bruins de Boston et le Canadien de Montréal, au Centre Bell.

Dans un communiqué publié samedi après-midi, la Ligue nationale de hockey LNH a aussi annoncé que les matchs que les Maple Leafs et les Canucks devaient jouer dimanche, contre le Kraken de Seattle et les Coyotes de l'Arizona respectivement, sont également reportés.

Les détenteurs de billets pour ces matchs pourront y assister lorsque de nouvelles dates seront choisies.

De plus, tous les matchs que les Bruins et les Predators de Nashville devaient jouer d'ici le congé de Noël n'auront pas lieu aux dates prévues. Dans le cas des Bruins, cette décision touche la rencontre prévue dimanche à Ottawa et des duels à domicile contre les Hurricanes de la Caroline et l'Avalanche du Colorado, les 21 et 23 décembre.

Samedi après-midi, les Bruins ont fait savoir que les noms de Taylor Hall et de Curtis Lazar avaient été inscrits au protocole de la Ligue nationale de hockey LNH , gonflant une liste qui comptait sept joueurs, vendredi.

Du côté des Predators, trois matchs sont repoussés, ceux du 19 décembre contre les Hurricanes, en Caroline, du 21 décembre contre les Jets de Winnipeg et du 23 décembre face aux Panthers, en Floride.

Vendredi, la Ligue nationale de hockey LNH avait annoncé que l'Avalanche, les Panthers et les Flames de Calgary ne joueront pas avant le retour du congé de Noël en raison d'éclosions de COVID-19. Alors que les matchs reportés pourront être reprogrammés, les yeux sont dorénavant tournés vers le calendrier de la ligue.