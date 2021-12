Près de 600 Gatinois vaccinés sans rendez-vous samedi au Palais des congrès

Samedi, le Palais des congrès de Gatineau a été un véritable feu roulant. En plus des rendez-vous déjà à l’horaire, le centre de vaccination a également administré une troisième dose à 580 Gatinois qui se sont présentés au sans rendez-vous entre 8 h 30 et 16 h.

Pour l’occasion, tout était organisé au quart de tour : La journée s'est bien déroulée. Un peu d'attente, d'environ 30 minutes en moyenne , a informé par courriel une porte-parole du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Lors du passage de Radio-Canada au Palais des congrès, notre équipe a constaté un fort achalandage. Beaucoup de citoyens faisaient la file en attente de cette dose de rappel à l’aube du temps des Fêtes.

Les vaccins Moderna et Pfizer sont disponibles au sans rendez-vous au Palais des congrès samedi. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Certains d’entre eux ont trouvé que le processus était long, mais le jeu en valait la chandelle.

Ça s’est bien passé. J’ai 82 ans, je ne voulais pas prendre de risque. C’était long! Ça m’a pris 1 h 30, mais c’est respectable , a raconté Jacques Doré.

On m’a appelé pour me dire qu’il n’y avait personne, mais ce n’est pas vrai , a constaté un dynamique citoyen de 79 ans.

Tout porte à croire que ce sera également une journée chargée au Palais des congrès dimanche. Les rendez-vous sont complets. Il y a quelques plages horaires. Nous sommes à évaluer notre capacité à rehausser , a poursuivi la porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais.

Une grande demande pour les tests rapides dès lundi

Dès lundi, les Québécois pourront se procurer gratuitement en pharmacie une trousse contenant des tests de dépistage rapides.

Ces tests permettront donc aux citoyens de procéder eux-mêmes à la prise d'échantillon avec un écouvillon et d'obtenir un résultat en moins de 15 minutes.

On ne suggère pas de se tester de façon quotidienne, mais on peut se tester avant un rassemblement ou d’aller quelque part où on peut être plus à risque , a indiqué le pharmacien de Gatineau, Martin Payer.

Chaque personne aura droit à cinq tests gratuits par période de 30 jours. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

Si une personne obtient un résultat positif, elle devra ensuite se présenter dans un centre de prélèvement pour valider ce résultat.

Les tests permettent d’avoir une sensation rassurante avant de voir sa famille. Mais, même si tout le monde est négatif, on ne suggère pas de se rassembler, en raison des recommandations du gouvernement , a-t-il poursuivi afin de mettre en garde la population.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil