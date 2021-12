Incertitude pour les Jeux du Québec

Avec les nouvelles restrictions sanitaires annoncées jeudi par le gouvernement du Québec, les compétitions et les tournois sportifs seront suspendus à partir du 20 décembre. Cette situation pourrait nuire grandement au déroulement de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, prévue en mars prochain, puisque la période de qualifications en vue de cet événement se déroule en ce moment même.

S'il n'y a pas de qualifications, il n'y a pas de Jeux du Québec , laisse tomber Karine Malenfant, directrice générale de la 56e finale des Jeux.

Mme Malenfant estime qu'il n'y a que très peu de disciplines où les athlètes qualifiés sont déjà connus.

« Il y a quelques qualifications qui ont eu lieu à l'automne. Je vous dirais que c'est peut-être le tiers. » — Une citation de Karine Malenfant, directrice générale de la 56e finale des Jeux

Karine Malenfant (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Le comité organisateur n'est toutefois pas à l'étape de repousser ou de renoncer à la finale des Jeux, comme c'était arrivé lors des Jeux d'été à Laval, l'an dernier.

On est en attente. On a décidé de poursuivre la planification comme si la finale allait bel et bien avoir lieu en mars, ce qu'on souhaite de tout notre cœur, en fait , conclut Mme Malenfant.

Malgré la suspension des compétitions, certaines activités extérieures et intérieures demeurent permises, à la condition de respecter certaines règles et d'avoir un passeport vaccinal.

Les entraînements guidés et les cours sont permis, sans oublier le maintien de l'ouverture des gymnases, ce qui permet aux athlètes de poursuivre leur entraînement.

Un brin d'optimisme règne en dépit de cette situation incertaine, notamment pour la délégation de l'Est-du-Québec.

Ça se poursuit quand même. Évidemment, le fait que les entraînements ne soient pas annulés, ça aide et ça nous permet d'envisager quelque chose de bien jusqu'à la finale des Jeux , estime Josée Longchamps, cheffe de la délégation de l'Est-du-Québec.

Josée Longchamps, cheffe de la délégation de l'Est-du-Québec Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

En ce moment, les athlètes disposent toujours d'assez de temps pour se qualifier à la 56e finale des Jeux du Québec. Toutefois, si les nouvelles mesures sanitaires s'éternisaient, il en irait tout autrement...

Avec les informations de Marguerite Morin