Hockey Québec retire ses deux équipes du tournoi M18 AAA à Saguenay

Un joueur et un entraîneur de deux équipes différentes auraient eu un résultat positif à la Covid-19 samedi. Les cas ne seraient pas reliés, selon la ligue.

Par mesure de sécurité, Hockey Québec a décidé de retirer ses équipes du tournoi afin d'éviter une propagation du virus. Une décision qui a été bien reçue par la la ligue qui souhaite éviter le pire.

« On est sur un pied d'alerte depuis le début du Challenge et on a tout mis en œuvre pour avoir un contrôle très serré. [...] On était content de la décision parce qu'il fallait prévenir la contagion », assure Yanick Lévesque, président de la Ligue de développement du hockey M18 AAA.

Cette annonce s'ajoute au retrait de dernière minute, lundi soir, des cinq équipes des Maritimes en raison du resserrement des mesures sanitaires dans l'Est du pays.

Yanick Lévesque précise que la santé et la sécurité reste la priorité. D'ailleurs, un suivi quotidien des symptômes est réalisé auprès des joueurs par le biais d'une application en plus des mesures sanitaires de la santé publique.

En raison du retrait d'Hockey Québec, deux matchs ont été annulés. Ce seront les Gris et les Bleus de la LHJMQ qui s'affronteront en finale au Centre Jean-Claude-Tremblay à 13 h dimanche.