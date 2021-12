Une halte chaleur ouvre ses portes à la Chaudronnée de Sherbrooke

De 8h30 à 15h30, la halte chaleur permet d'offrir de l'aide, des collations et surtout des conversations à ceux qui le désirent.

Il n'y a pas beaucoup d'endroit ou aller l'hiver avec les mesures sanitaires. C'est pour offrir un lieu de rassemblement pour prendre un café. Il n'y a pas de repas servi sur place, mais c'est pour briser l'isolement aussi , explique l'intervenante Camille Beaudoin.

Les deux intervenantes qui s'occupent de la halte-chaleur soulignent que les organismes qui offrent des services sont semaine sont en bonne partie fermés la fin de semaine, d'où le besoin pendant les journées froides.

Un lieu de discussions et de référence

En plus d'offrir un répit au chaud, la halte-chaleur permet de soutenir et d'aider les personnes qui vivent une période difficile. Ce matin, on a eu des belles discussions, on a remis un guide de ressources pour le logement, l'hébergement, on fait aussi de l'aide alimentaire , explique Camille Gravel, aussi intervenante à la halte-chaleur.

Lors de l'ouverture de l'endroit samedi, quelques personnes ont bénéficié du service. Les intervenantes s'attendent toutefois à une augmentation graduelle de la fréquentation. C'est le bouche à oreille qui va le faire connaître , croit Camille Beaudoin.

L'an dernier, à la fin de la saison, une cinquantaine de personnes par jour fréquentaient la halte-chalueré

L'an passé c'était le premier essaie. C'était plus difficile quand la pandémie a commencé, c'est pourquoi on a espoir que ça fonctionne même mieux cette année , souligne Camille Gravel.

Pour l'instant, les mesures sanitaires limitent à 15 le nombre de places. Toutefois des rotations sont effectuées en cours de journée pour permettre à de nouvelles personnes de bénéficier du service.

Avec les informations de Marion Bérubé