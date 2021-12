Des bornes de validation du passeport vaccinal fabriquées à Baie-Comeau

Le Drakkar de Baie-Comeau a reçu trois bornes conçues par l’entreprise estrienne Station sanitaire à contrôle d'accès (Station sanitaire à contrôle d'accès SSCA ). Lors des matchs du Drakkar au Centre Henry-Leonard, les spectateurs peuvent ainsi valider eux-mêmes leur passeport vaccinal.

La présidente de l’entreprise, Elisabeth Nadeau, estime que le temps nécessaire pour la validation du passeport vaccinal est trois fois moindre, avec ce dispositif.

« L’avantage, c’est la rapidité. La distance est toujours maintenue entre le gardien et les visiteurs. Ça maintient un registre des présences. » — Une citation de Elisabeth Nadeau, présidente de SSCA

La présidente de l'entreprise estrienne Station sanitaire à contrôle d'accès (SSCA), Elisabeth Nadeau. Photo : Capture d'écran - Google Meet

L’entreprise de St-Denis-de-Brompton, près de SherbrookeStation sanitaire à contrôle d'accès , a élaboré le Gally-code pour enlever une charge de travail aux employés.

En tout temps, ils ont une tablette tactile et sur la tablette, ils ont le nom et prénom de la personne qui vient de scanner son passeport vaccinal. Il va simplement avoir à lui demander une pièce d’identité , explique Mme Nadeau en entrevue.

Les bornes à l'entrée du Centre Henry-Leonard ont été offertes par l’entreprise Lefebvre Industri-Al de Baie-Comeau. Le vice-président au développement des affaires, Éric Lefebvre, voulait donner un coup de pouce à l'organisation.

Si on peut faire notre part pour faciliter l’accès, c’est pour ça qu’on a fait cette commandite-là , souligne M. Lefebvre.

Des entreprises de Baie-Comeau derrière le Gally-code

Trois bornes de validation du passeport vaccinal se trouvent au Centre Henry Leonard à Baie-Comeau. Elles sont utilisées lors des matchs des Drakkar. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Lors de l’entrée en vigueur du passeport vaccinal en septembre dernier au Québec, Elisabeth Nadeau a demandé des conseils à sa belle-famille qui détient l’entreprise Lefebvre Industri-Al à Baie-Comeau. Celle-ci lui a recommandé de faire affaire avec des entreprises baie-comoises pour la fabrication et l’assemblage des boîtiers d’aluminium.

Éric Lefebvre explique qu'une solution devait rapidement être trouvée pour répondre aux besoins des clients. On avait une demande de deux grands hôpitaux de Montréal qui voulaient avoir des bornes. C’est pour ça qu’on a fait appel à deux entreprises d'ici; parce qu’on savait qu’elles pouvaient nous fournir en un temps record les morceaux dont on avait besoin , se réjouit celui qui œuvre dans une entreprise qui recycle les résidus d'aluminium.

Les données personnelles protégées selon l’entreprise

La Santé publique peut retracer les personnes potentiellement infectées à l’aide du registre établi par les stations automatisées. Mme Nadeau assure que les données personnelles des utilisateurs sont protégées et qu’aucune photo du passeport n’est prise pendant la lecture du code QR.

Les données sont cryptées au repos et hébergées dans des serveurs au Québec. On fonctionne de la façon la plus sécuritaire possible. On est en discussion avec des firmes pour voir qu’est-ce qu’on peut ajouter au niveau de la sécurité, pour protéger les données.

Ces bornes de validation s’imposent un peu partout au Québec et pourraient devenir la norme. Dès janvier, de nouveaux moules en aluminium seront fabriqués et assemblés par des entreprises de Baie-Comeau. Les entreprises qui obtiendront le contrat auront du pain sur la planche puisque la compagnie estrienne dit être en discussion avec de nombreux clients potentiels.