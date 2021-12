L’Offrande : le plaisir de donner à Noël

Après un an d'absence en raison de la pandémie, la famille Fortin d'Alma était heureuse de retourner au travail pour préparer l'Offrande.

On avait vraiment hâte de recommencer! C'est sûr que là, avec les nouvelles des derniers jours, ça limite encore un peu. Normalement, je vous dirais que c'est plus le party que ça ici , explique Jacky Fortin, cofondateur de l'événement.

Les sucreries seront distribuées aux personnes qui passent un temps des Fêtes difficile ainsi qu'aux travailleurs essentiels. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

L'objectif de la journée : préparer quelques dizaines de plateaux de sucreries pour les distribuer à des personnes qui passent un temps des Fêtes difficile et aux travailleurs essentiels.

Le 24 au soir on va distribuer ça. Normalement, on part avec un autobus, on chante, on se promène et on fait ça super festif. C'est sûr que cette année ça va être un peu différent, mais le but reste le même.

Au cours des neufs dernières éditions, ce sont environ 300 personnes qui ont reçu un cadeau sucré de la part de la famille. De nombreux partenaires, comme la bibliothèque d'Alma, se sont ajoutés pour appuyer l'initiative.

Aujourd'hui, jeunes et moins jeunes s'impliquent afin de rappeler l'importance de la générosité.

Moi je trouve ça vraiment le fun parce qu'on a toujours connu ça. Pour moi, un Noël sans l'Offrande, ça se peut pas vraiment , raconte Elia Benouanas.

Ça fait maintenant 10, 11 ans que je fais ça et j'aime plus ça donner que de recevoir , précise de son côté Malika Leblanc, 12 ans.

La famille Fortin est très fière de voir les plus jeunes être aussi enthousiastes.

C'était l'objectif qu'on est en train d'atteindre. C'est de transmettre des valeurs et d'en faire une tradition, donc je pense que c'est réussi. C'est les enfants qui nous le demande , lance Véronique Fortin.

La préparation tire à sa fin, mais la famille Fortin invite la population à embarquer dans le mouvement en préparant des sucreries pour gâter ses proches.