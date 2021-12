Jean Brisson termine une autre saison à la radio… à 90 ans !

L’animateur Jean Brisson, maintenant âgé de 90 ans, termine une autre saison à l’animation d’une émission radiophonique à Rimouski. Celui qui a marqué plus d’une époque est l'un des plus vénérables au Québec, sinon le plus vénérable.

Même si je m’amuse à vieillir, on n’est pas obligé de vivre en vieux . C’est avec cette citation que l’animateur Jean Brisson salue ses auditeurs samedi matin, sur les ondes d’une station radiophonique de Rimouski. À 90 ans, la légende vivante est loin de vivre comme un vieux.

Né en 1931 à Tadoussac, il fait ses premiers pas à la radio en 1950 à la station CKBL de Matane. Il travaille par la suite pendant plusieurs années à la station CJBR de Rimouski.

Il cumule de nombreux passages à différentes émissions télévisées, notamment au gala de la Lutte Grand-Prix où on lui doit cette fameuse phrase, Si Dieu le veut .

Jean Brisson alors qu'il animait la Lutte Grand Prix (archives). Photo : Facebook / Jean Brisson

Jean Brisson multiplie les rencontres et il interviewe les plus grandes vedettes de l’époque. En 1967, l’animateur réussit à parler avec l’amiral du navire Colbert, qui pénètre les eaux canadiennes en direct sur les ondes. Le général Charles de Gaulle était à bord.

M. Brisson questionne l’amiral : ''d’après vous je pourrais parler avec le général de Gaulle ?'' J’entends certainement rire dans mon oreille. Mais on me dit : "un instant" ! Et j’ai parlé au général de Gaulle. La première question que je lui pose, puisqu'il il était autour de 6 h, c'est s’il était toujours en pyjama , raconte l’animateur en riant.

Jean Brisson est natif de Tadoussac et est né le 25 mars 1931. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Avec 70 ans d’expérience à la radio, la station CFYX à Rimouski n’hésite pas à lui offrir carte blanche à l’automne 2021. J’ai dit que j'allais y réfléchir. J’ai réfléchi, mais écoutez... j’ai la piqûre , témoigne-t-il.

Je voulais apporter mes appareils, mes 33 et mes 45 tours, mes cassettes, comme on disait. Mais ce n’est pas comme ça que ça fonctionne, ici. J’ai eu de la difficulté à amadouer le système , avoue l’homme.

L'animateur de 90 ans avait l'habitude d'apporter ses 33 ou 45 tours en studio pour créer des listes de musique. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Néanmoins, l’émission hebdomadaire qu’il anime à Rimouski lui permet de renouer avec une passion qui ne s’est jamais éteinte. Je trouve ça plus dur de me lever le matin, même si j’ai passé ma vie à me lever à la bonne heure. Mais ma santé va très très bien , affirme-t-il. Et mon médecin m’a dit : ''Jean, fais ça, c’est mieux que de faire des mots croisés'' .

Le nonagénaire constate que le métier a bien changé depuis son époque. Il considère être privilégié de poursuivre une carrière aussi colossale.