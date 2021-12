« Un jour la Russie va envahir l’Ukraine », craint un Ukrainien à Saskatoon

Un ressortissant ukrainien de Saskatoon qui a fui son pays, il y a 8 mois seulement, se dit très préoccupé alors que la tension est vive entre la Russie et l’Ukraine, à la frontière entre les deux pays .

Les Ukrainiens sont habitués à vivre en sachant qu'un jour les Russes vont envahir l'Ukraine , soupçonne Petro Skirchuk venu s’installer dans la Ville des Ponts avec sa famille.

Les tensions sont vives entre Kiev et Moscou, et ce dernier est accusé par les États-Unis et les Européens de préparer une offensive militaire dans l’est de l’Ukraine.

C'est arrivé après l'Union soviétique. La Russie n'abandonnera jamais son désir de rétablir son pouvoir. Quand vous avez un voisin comme la Russie, vous devez toujours être prêt , poursuit M. Skirchuk.

[…] Tu ne peux savoir ce qui peut arriver demain.

Récemment, des responsables ukrainiens ont laissé entendre que le Kremlin a déployé plus de 110 000 militaires à la frontière commune entre les deux pays.

M. Skirchuk a encore de la famille et des amis sur place, et il peut appréhender leurs sentiments et états d'âme puisqu’il n’y a pas si longtemps il vivait la même situation.

Tu peux voir le danger tout le temps , se rappelle-t-il. Vivre en Ukraine est une expérience de peur permanente.

Selon lui, plusieurs de ses proches vivant encore dans le pays sont partagés sur la décision à prendre face à l’instabilité.

J’ai des amis qui vivent dans différentes parties du pays, plusieurs veulent partir, plusieurs veulent continuer à se battre, c'est différent , mentionne-t-il.

Le regard tourné vers son pays natal, Petro Skirchuk et sa famille commencent tout de même à vivre leur intégration à Saskatoon,

Nous sommes fiers d’être membres de la communauté de Saskatoon , se réjouit-il.

Une forte communauté ukrainienne vit en Saskatchewan. Le gouvernement provincial a indiqué en 2016 que 13 % des Saskatchewanais sont de descendance ukrainienne.

Des soldats de la marine ukrainienne nettoient leurs armes près de la ligne de front avec les séparatistes soutenus par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Photo : afp via getty images / Anatolii Stepanov

Du soutien international pour l’Ukraine

Petro Skirchuk espère que le soutien de la communauté internationale va permettre à l’Ukraine de se sortir de l’étau russe.

L'Ukraine ne peut rien faire sans le soutien des pays étrangers, car la Russie est puissante, l’Ukraine est impuissante devant la Russie , reconnaît-il.

Il y a une semaine, les États-Unis ont appelé Moscou à faire baisser les tensions avec l’Ukraine lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Royaume-Uni allant jusqu’à menacer la Russie de sanctions massives en cas d’attaque .

Vendredi, la Russie a demandé à l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN de promettre la cessation de toute activité militaire en Ukraine et en Europe de l’Est et de mettre fin à l’élargissement de l’Alliance.

Les États-Unis ont promis engager des discussions avec leurs alliés européens sur la question.