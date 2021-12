Délestage dans les hôpitaux et surcharge des centres de dépistage

Le bilan des hospitalisations dues à la COVID-19 est en forte hausse au Québec, et certains hôpitaux sont déjà contraints de suspendre des opérations chirurgicales non urgentes pour éviter la surcharge du réseau de la santé.

C’est le cas à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, à l’Hôpital Jean-Talon, à l’Hôpital Rivière-des-Prairies et à l’Hôpital Fleury, notamment.

Nous avons réorganisé notre programme opératoire temporairement afin de continuer à opérer en utilisant moins de lits , explique Séléna Champagne, des relations médias du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Toutes les chirurgies urgentes et semi-urgentes sont maintenues , rassure Mme Champagne. Aussi, les chirurgies pour patients déjà hospitalisés, les chirurgies d'un jour et les traitements en oncologie sont maintenus.

Chaque année, une réorganisation similaire doit être faite en vue du temps des Fêtes. Celle-ci a été devancée de trois jours en raison de la recrudescence de la COVID-19 et de l'achalandage élevé des urgences.

Du côté de la Rive-Sud, la situation est maîtrisée au CISSS de la Montérégie-Est. Pour l'instant aucun délestage n'est en cours ou prévu , indique Marie-Pierre Laflamme, directrice adjointe aux communications de l’hôpital.

Le nombre d’hospitalisations pour l’ensemble de la province s'élève à 347. De ce nombre, 74 patients sont traités aux soins intensifs, une hausse de 12 par rapport à hier.

Ruée vers les centres de dépistage

Samedi matin, des files d’attente s'étalaient à perte de vue devant les centres de dépistages. C’est le cas de la clinique de dépistage de Chauveau, à Montréal, où certains patients attendaient de se faire tester depuis trois heures.

Honnêtement, je m'y attendais parce que je suis venue hier soir et les portes m'ont fermé presque au nez. Je suis revenu ce matin première heure [...]. Mais quand on voit la file, c'est une autre histoire , raconte une patiente.

Interrogés sur le trottoir, les patients, sans rendez-vous, ont dit endurer le temps froid pour en en avoir le cœur net .

Du côté de la Montérégie-Est, pour obtenir un rendez-vous à Sorel, les délais peuvent aller jusqu’à cinq jours, informe Marie-Pierre Laflamme.

Pour sa part, Francine Dupuis, présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, recommande de ne pas aller faire la file si vous n'avez pas de symptômes . On n'a pas le choix, on a plus de personnel , énonce la gestionnaire.

Le dernier bilan du ministère de la Santé nous apprend que 46 794 tests de dépistage ont été effectués dans les dernières 24 heures, pour un taux de positivité de 8,9 %.

Tests rapides gratuits dès lundi

Pour éviter une surcharge du personnel de la santé, les gens qui ont des doutes et aimeraient être dépistés devraient attendre que les tests rapides soient distribués gratuitement dans les pharmacies, conseille Francine Dupuis.

Les boîtes, contenant cinq tests rapides, viennent avec des instructions. Aussi, une vidéo explicative  (Nouvelle fenêtre) à laquelle participe la Dre Mélissa Généreux, de la santé publique, circule sur YouTube.

Du côté de l’Estrie, pour éviter de trop longues files devant les cliniques de dépistage, les autorités distribueront 3000 boîtes de tests rapides durant la fin de semaine dans des services à l'auto mis en place pour l'occasion.

Avec les informations de Elyse Allard