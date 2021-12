Plus de familles démunies ont besoin des paniers de Noël

Le club Richelieu Les Patriotes de Sudbury a fait samedi sa distribution annuelle de paniers de Noël. L'initiative vieille d'une trentaine d'années vise à fournir aux familles dans le besoin des denrées alimentaires. Les clubs Richelieu sont toutefois sollicités de plus en plus en raison de la précarité financière grandissante de certains résidents de la région.

Chaque année avant Noël, des bénévoles — dont plusieurs membres d'autres clubs Richelieu du Grand Sudbury — se rassemblent pour préparer et distribuer des paniers de nourriture, qui contiennent notamment de la viande, des œufs et des pommes de terre.

L’objectif est d’agrémenter la fin d’année des moins nantis.

L’activité attire généralement jusqu’à 50 personnes dans une atmosphère très conviviale, mais elle doit désormais prendre une autre tournure pour s'adapter aux mesures sanitaires.

Les paniers sont préparés dans un dépanneur pour ensuite être entreposés dans une roulotte. Des bénévoles viennent ainsi les récupérer, selon un horaire précis, pour finalement aller les livrer.

C'est beaucoup plus sécuritaire, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend plus longtemps, mais nous sommes heureux de le faire si on peut servir encore ces familles dans le besoin , indique le coordinateur de l’activité, Régent Dupuis.

Et le nombre de familles dans le besoin ne cesse d’augmenter.

Cette année, les clubs Richelieu ont aussi reçu beaucoup de demandes de personnes vivant seules.

M. Dupuis pense que les personnes seules qui dépendent de revenus fixes, notamment celles qui reçoivent une pension, sont plus durement touchées par la hausse des prix des aliments.

Les 128 bénéficiaires des paniers ont été identifiés à l'avance, mais l'activité de bienfaisance a aussi attiré des passants imprévus.

C’est le cas de Bill Lockhart, qui est prestataire du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Il a reçu l’un des paniers additionnels que les clubs Richelieu prévoient habituellement.

J'arrive à peine à survivre avec l'aide sociale et j’attends encore mon chèque la semaine prochaine. Je ne travaille plus, je suis très reconnaissant pour la nourriture que j'ai eue, je suis content , fait-il savoir.

« J'avais besoin de craquelins pour faire des hamburgers ce soir, donc c'est un bonus pour moi. » — Une citation de Bill Lockhart, résident de Sudbury

La cueillette de fonds et les dons des clubs Richelieu demeurent tout de même stables, signale Régent Dupuis. Un constat qui encourage les bénévoles qui espèrent pouvoir continuer d'illuminer longtemps les Fêtes de bien des citoyens.

« Les enfants, les jeunes, les parents, ils sont tous surpris de voir ce qu'ils ont, ils sont contents de voir. Il y a des cadeaux là-dedans pour les enfants et puis c'est intéressant de voir, c'est beau, c'est beau. » — Une citation de André Thibert, bénévole

Les clubs Richelieu du Grand Sudbury estiment avoir distribué plus de 3100 paniers de Noël au cours des 30 dernières années.