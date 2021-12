Omicron force la région de Québec à rester en alerte

Pour éviter que les gens attendent trop longtemps, nous avons débuté la distribution de coupons à 8 h ce matin au centre de dépistage sans rendez-vous Dalhousie , précise Mélanie Otis, porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les gens reçoivent ainsi un coupon pour leur indiquer l’heure où ils pourront se présenter dans la même journée , ajoute-t-elle.

Moi je suis venu à 7 h 30 et ils m'ont dit de revenir à 10 h 50 , témoigne une personne à la sortie du centre de dépistage.

D'autres devront revenir à 17 h. Vu que les files d'attente sont longues, c'est préférable comme ça , ajoute une autre.

La prise de rendez-vous demeure le moyen le plus efficace pour obtenir un service de dépistage, autant pour la personne, qui peut planifier le tout dans son horaire, que pour le CIUSSSCN, qui peut mieux répartir les ressources dans son offre globale de dépistage , estime Mélanie Otis.

Les gens asymptomatiques sont invités à éviter de se faire tester.

Samedi, la Capitale-Nationale comptait 213 nouveaux cas de COVID-19. C'était moins que samedi, alors qu'on en recensait 229.

Quatorze personnes sont hospitalisées et 55 éclosions sont toujours en cours, dont près de la moitié dans le milieu scolaire, ajoute le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ,

Les hôpitaux se préparent à Québec

Contrairement à certains hôpitaux de Montréal, les établissements du Centre hospitalier universitaire CHU de Québec n'ont pas encore commencé à délester des activités. Samedi, moins de cinq personnes étaient hospitalisées dans les hôpitaux du Centre hospitalier universitaire CHU de Québec en raison du coronavirus.

Ce n'est pas la débandade dans la région de Québec. Mais bien entendu, on ne sera pas épargné et on se prépare à accueillir plus de patients , prévient le Dr Alexis Turgeon, médecin spécialiste en soins intensifs au Centre hospitalier universitaire CHU de Québec, dont à l'Enfant-Jésus.

Le nombre de personnes hospitalisées à cause du coronavirus est présentement de 14 dans les hôpitaux de Québec. Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

Le Dr Turgeon ajoute que la préparation est en lien avec les projections de l'INESS, qui prévoit dans certains scénarios que la capacité d'accueil des patients atteints de la COVID-19 pourrait être atteinte dans les deux premières semaines de janvier.

On ne peut pas se baser sur des scénarios toujours optimistes. On doit se baser sur des scénarios pessimistes et des scénarios qui sont plus moyens je dirais et avoir différentes options , ajoute le médecin.

Du personnel fatigué

Nos lits sont des lits qui ne s'inventent pas et qui sont non seulement physiques, mais ça prend du personnel. Vous savez qu'on a des problèmes de personnel dans l'ensemble de la province et à Québec c'est la même chose , ajoute le Dr Turgeon.

Des employés rencontrés aux abords de l'Hôtel-Dieu de Lévis confirment cette inquiétude.

Les gens sont fatigués. Il y a énormément de temps supplémentaire puis il manque du personnel dans tous les départements , témoigne Josée Dufour, une préposée aux bénéficiaires.