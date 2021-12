Deux morts et 133 nouveaux cas de COVID-19 signalés samedi au Nouveau-Brunswick

On indique de plus que deux résidents de la région de Miramichi sont morts de la COVID-19. Il s’agit d’une personne sexagénaire et d’une personne octogénaire.

Il y a eu 148 décès attribuables à la COVID au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie, et 139 jusqu’ici en 2021.

40 hospitalisations, plus de 1200 cas actifs

Il y a samedi 40 personnes atteintes de COVID-19 dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick, ce qui est cinq de moins que vendredi.

Ils sont 13 à se trouver aux soins intensifs, et 6 patients sont sous respirateur artificiel.

La santé publique précise que 6 des 40 personnes hospitalisées ont attrapé la COVID à l’hôpital alors qu’elles s’y trouvaient pour d’autres raisons et que des éclosions s’y sont déclarées.

Quinze de ces 40 patients ont moins de 60 ans, mais aucun n’a moins de 20 ans.

Les 133 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 18

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 60

Zone 3 (région de Fredericton) : 24

Zone 4 (région d'Edmundston) : 6

Zone 5 (région de Campbellton) : 3

Zone 6 (région de Bathurst) : 7

Zone 7 (région de Miramichi) : 15

On comptait vendredi un nouveau sommet de 1255 cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Ce nombre a baissé légèrement samedi.

Puisque 154 individus ayant contracté la maladie ont maintenant été déclarés négatifs, les autorités de santé publique identifient 1232 cas actifs.

À titre comparatif, le Nouveau-Brunswick enregistrait la première semaine de janvier 2021 un nombre record de 130 cas actifs, qui est dix fois moins élevé qu’à l’heure actuelle.

Nouvelles mesures en vigueur partout dans la province

Certaines mesures sont entrées en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi, partout au Nouveau-Brunswick.

Selon le ministère de la Santé, elles ont pour objectif de ralentir la progression du variant Omicron .

Au moins 30 cas de COVID-19 sont attribuables à ce nouveau variant, indiquait vendredi la province.

Ces mesures, qui s’ajoutent aux mesures actuelles de la phase 1, comprennent ce qui suit :

limiter les contacts de leur ménage à une bulle de 20 personnes (toujours les mêmes);

la distanciation physique doit être maintenue en tout temps dans les entreprises, les commerces de détail, les gymnases, les salons et les spas;

les clients sont encore autorisés à prendre leur repas au restaurant, mais une distance de deux mètres doit être maintenue entre les tables et une preuve de vaccination est toujours exigée;

les centres de divertissement — y compris les cinémas, les centres d’événements sportifs professionnels, les casinos, etc. — fonctionnent à une capacité de 50 %, et une distanciation de deux mètres sera exigée.

Selon le ministère provincial de la Santé, plus de 82 % des quelque 750 000 personnes éligibles à la vaccination au Nouveau-Brunswick sont pleinement vaccinées contre la COVID.