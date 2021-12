Une quinzaine d’artistes sur scène vendredi soir pour les 75 ans de CKSB

Un spectacle gratuit a rassemblé une centaine de membres de la communauté francophone de Winnipeg et des artistes vendredi soir à la cathédrale de Saint-Boniface, dans le cadre des 75 ans de la radio CKSB.

Une quinzaine d’artistes et d'anciens de la radio ont notamment pris part au concert censé célébrer la première radio à avoir émis en français hors Québec en 1946.

Le spectacle organisé par Léo Dufault résulte d’une préparation de 16 mois.

Parmi la quinzaine d'artistes présents sur scène, Suzanne Kennelly a interprété La vie en rose d’Edith Piaf et une chanson de son répertoire sur les enfants réfugiés et migrants.

Le trio Andrina Turenne, Marie Josée Dandenneau et Véronique Demers a interprété trois chansons, dont le fameux titre J'entends le loup, le renard et la belette.

De son côté, Alpha Toshineza a mis les mots ensemble pour remercier la communauté dans un numéro de rap.

Gérald Laroche, à l’harmonica, a offert d'incroyables sons au public.

Sur scène, un passage également remarqué, celui de Carole Meghenel et du président de l’Alliance chorale Manitoba, Robert Len. Les deux ont joué deux pièces : Se souvenir, une chanson en hommage aux métis entremêlée de projections de photos et Histoire d’antan, la chanson initialement composée par Gerry et Ziz, devenu presque un hymne pour les Franco-Manitobains.

Robert Len présente d’ailleurs la chorale de Noël ce dimanche sur la chaîne YouTube de l'Alliance.

Plusieurs artistes moins connus ont également procuré le plaisir au public, à l’instar du couple Len Udow.

Des anecdotes et des histoires d’anciens de CKSB comme René Fontaine ou encore Michel Boucher ont ponctué la soirée.

Le public présent s’est notamment dit émerveillé par la diversité des contenus et la présence des deux langues officielles pendant le spectacle.

Dans quelques mois, les Productions Rivard présenteront le concert sur leur nouveau site Internet WebWest.

Avec les informations de Mathilde Gautier