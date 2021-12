Grève terminée à la Société des alcools du Québec

Nous sommes très heureux! On a redonné les lettres de noblesse à nos emplois au sein de cette société d'État , s'est réjoui Joël Latour, le président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ, dans un communiqué.

Selon le Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, les conditions de travail, les salaires à l'embauche et la rémunération dans l'ensemble des échelles salariales sont tous améliorés.

Le contrat est d'une durée de six ans, allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2027. Il prévoit, selon le syndicat, des augmentations de 3 % la première et la deuxième année, puis de 2,75 % et de 2,5 % pour les trois dernières. À cela s'ajoute le remplacement du bonus annuel de 3 % par un ajout de 2,7 % aux salaires de la première année de l'entente, ce qui donnera en réalité une augmentation de 5,7 % pour 2021.

On se souviendra que les nouvelles embauches commençaient à près de 18 $ […], et maintenant vont aller à 22,50 $ à l'embauche, a déclaré Michel Gratton, le conseiller syndical au SCFP qui a été le négociateur en chef pour le syndicat. Il devrait y avoir plus de gens, on l'espère, qui viendraient travailler et ça pourrait aider à limiter un peu les heures supplémentaires.

Les salariés ont aussi accepté un nouvel aménagement du travail qui permettra que des quarts de travail soient effectués dans les entrepôts le week-end parce qu'on est en 2021, 2022 bientôt, et il est logique d'augmenter le service à la population en permettant des horaires de week-end , a dit M. Gratton en entrevue avec La Presse canadienne. Les employés ne travailleraient cependant pas plus d'une journée de week-end, soit le samedi ou le dimanche.

Un retour à la normale, pas immédiat

Dans un communiqué, la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais, affirme que la ratification de l'entente permet de regarder vers l'avant et surtout, de poursuivre le réapprovisionnement de nos succursales et de nos partenaires d'affaires .

Selon la SAQ, quelques semaines seront nécessaires pour que les stocks des 400 magasins reviennent à la normale en notant un achalandage très important dans les dernières semaines. Le syndicat a pour sa part confirmé que les employés vont s'efforcer de regarnir les tablettes le plus vite possible .

En réponse à une demande d'entrevue de La Presse canadienne, la direction de la SAQ a indiqué qu'elle ne commentera pas davantage que ce qui est indiqué dans son communiqué.

Au début décembre, les employés avaient refusé dans une proportion de 86 % de signer une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective conclue avec la direction quelques jours plus tôt, et ce même si leur syndicat en recommandait l'acceptation, ce qui avait amené les parties à retourner à la table de négociation.

Les syndiqués n'avaient débrayé que quelques jours, mais les répercussions s'étaient vite fait sentir sur les tablettes des succursales, dégarnies. La grève avait été suspendue avec la reprise des pourparlers.