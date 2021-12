Les livres préférés de l’équipe de Plus on est de fous, plus on lit! en 2021

À l’approche des Fêtes, l’équipe de Plus on est de fous, plus on lit a pour habitude de dresser une liste de livres incontournables, de coups de cœur qui marquent encore notre imaginaire. Entre les essais, les romans, les recueils de poésie et les BD, les lectrices et lecteurs trouveront à coup sûr la perle rare qui occupera leur esprit en ces temps incertains. En attendant notre retour, en janvier 2022, nous vous souhaitons de belles vacances. Faites attention à vous!