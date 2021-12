Nico Gervais est le nouveau préfet suppléant du Témiscamingue

Il succède au maire de Laverlochère-Angliers, Daniel Barrette, qui n'a pas souhaité renouveler le mandat qu'il a rempli au cours des quatre dernières années.

M. Barrette avait dit souhaiter donner sa chance à un maire plus jeune pour assurer les fonctions de préfet suppléant.

Ma carrière en tant que maire de la municipalité tire à sa fin et je me disais que c'était peut-être le temps aussi de donner la place à quelqu'un d'autre, à un plus jeune que moi, qui pourrait commencer et connaître tous les rouages de la MRC , avait expliqué M. Barrette lors de la dernière séance du conseil des maires du Témiscamingue.

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que pendant l’empêchement du préfet ou la vacance de son poste, [le préfet suppléant] cesse d’être le représentant d’une municipalité locale et remplit les fonctions de préfet, avec tous les privilèges, droits et obligations y rattachés .

La nouvelle nomination a été confirmée par la préfète Claire Bolduc cette semaine, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.