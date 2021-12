Dans un texte publié sur sa page Facebook samedi matin, le premier ministre du Québec, François Legault, a proposé une trêve de Noël pour les Québécois devant la recrudescence de la COVID-19 et l’apparition du variant Omicron.

Si on pouvait juste pour 2-3 semaines cesser les attaques sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours, ça nous aiderait tous à passer au travers , a écrit M. Legault sur Facebook. Or, il n'a pas dit si la trêve qu’il propose s’adresse aussi aux partis d'opposition à Québec.

Depuis sa conférence de presse de jeudi avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, François Legault a annoncé une nouvelle série de restrictions pour les vacances des Fêtes. Il a notamment demandé aux Québécois de réduire [leurs] contacts et d’aller chercher [leur] 3e dose de vaccin contre la COVID.

Mais mon devoir, c’est de vous dire la vérité et de prendre des décisions, même si elles sont dures ou impopulaires , a indiqué M. Legault dans sa publication en allusion à la réduction de la taille des rassemblements prévus pour les Fêtes, qui passent de 20 à 10 personnes.

Cependant, les partis d'opposition à Québec ont vertement critiqué l’approche de M. Legault. Le Parti libéral du Québec (PLQ), Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) ont tous reproché au premier ministre sa manière d’aborder la crise provoquée par le variant Omicron et, surtout, le maintien de l’état d’urgence sanitaire, en vigueur depuis mars 2020.

Bon père de famille

Dans sa missive, M. Legault a fait son mea culpa. Ce n’[est] pas un concours de popularité et il [faut] mettre l’orgueil de côté quand la santé des Québécois [est] en jeu. Je sais que j’ai déçu beaucoup de monde et vous pouvez être fâchés contre moi ou contre la situation, c’est normal. Sachez que ça ne me laisse pas indifférent , a-t-il écrit.

Il en va ainsi des commentaires publiés sur les réseaux sociaux. Mais l’approche de certains membres du gouvernement est-elle acrimonieuse elle aussi? Les attaques auxquelles fait référence M. Legault ne proviennent-elles pas en partie de son propre entourage?

À propos de l’urgence sanitaire, un attaché de presse du premier ministre a écrit ceci sur Twitter : Dominique Anglade, pas plus tard que jeudi dernier [9 décembre], se vantait qu'un gouvernement Anglade aurait mis fin à l’état d’urgence. Qui se ferme les yeux?

Et d’ailleurs, sur quelle recommandation scientifique se basait-elle pour en arriver à cette suggestion? a ajouté une employée des communications du cabinet de François Legault.

Un membre du cabinet du premier ministre a lui aussi attaqué l’opposition, celle de Québec solidaire dans ce cas-ci, sur Twitter : En novembre, Québec solidaire réclamait à grands cris – et contre toute logique de santé publique – la fin de l’urgence sanitaire. Il répondait alors aux critiques formulées par le leader de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, a elle aussi tenu à ajouter son grain de sel au débat avec les partis d'opposition. Dans un courriel, elle a écrit ceci : Malgré que l’opposition dise que nous ne sommes plus en situation de crise, nous voyons encore aujourd'hui que l’état d’urgence sanitaire est nécessaire, compte tenu de l’arrivée du nouveau variant et des impacts potentiels.

Mesures jugées nécessaires, mais…

Les partis d'opposition à Québec ne contestent pas les mesures sanitaires imposées par le gouvernement de François Legault dans le contexte de la pandémie de COVID-19, mais ils déplorent la manière dont les débats à l’Assemblée nationale se déroulent.

Comme député, je fais la promotion des consignes de la santé publique même si le gouvernement du Québec prend seul les décisions et qu’on n'est pas témoin des délibérations. Toutefois, nous avons un droit légitime de poser des questions sur des décisions si engageantes pour les Québécois , a tweeté Pascal Bérubé, député du PQ.

Le premier ministre s’est félicité sur Facebook de sa réactivité : J’ai tout de suite décidé d’intervenir avec des mesures fortes et de vous annoncer l’état de la situation, ce que j’ai fait jeudi en vous avertissant que le Québec allait être frappé durement. Peu importe si je devais reculer sur ce que j’avais dit quelques jours plus tôt, même si je devais vous décevoir.

Pourquoi avoir éveillé un espoir de mesures sanitaires allégées pour les Fêtes? demandent les trois partis d’opposition à Québec. Le directeur des communications du Parti libéral du Québec PLQ , Jeremy Ghio, a ironisé sur les réseaux sociaux en affirmant que le gouvernement de la Coalition avenir Québec CAQ est en arrière de la parade en ce qui a trait au variant Omicron.

Même son de cloche du côté du Parti québécois PQ et de Québec solidaire QS , qui accusent le gouvernement de manquer de transparence dans la gestion de la pandémie. Pour les trois formations politiques d'opposition, le maintien de l’état d’urgence sanitaire suit cette direction : cela se déroule sans débats et sans discussions entre les partis politiques à l’Assemblée nationale.

Je peux vous le dire à vous, ma semaine au bureau a été assez dure , a déclaré le premier ministre.

Au bout du compte, je reste l’ultime responsable, beau temps mauvais temps , a écrit François Legault sur Facebook à propos de la gestion de la pandémie. Je ne vous cacherai pas que ça m’a fait mal , a-t-il conclu.

Mais la trêve à laquelle il souhaite assister pendant le long congé des Fêtes sera-t-elle en vigueur lors du retour des députés à l’Assemblée nationale? À ce sujet, M. Legault n’a rien laissé transparaître dans sa publication.