L’ancienne médecin hygiéniste critique la gestion de la crise de l’eau d’Iqaluit

En entrevue à CBC News, la Dre Anne Huang dit avoir signalé certaines inquiétudes quant à la façon dont étaient faites les analyses lorsque l’odeur d’hydrocarbures a été détectée dans l’eau de l’aqueduc municipal, en octobre.

Il était difficile d’obtenir de l’information durant la première semaine , confie celle qui était alors médecin hygiéniste adjointe au territoire depuis le mois d’avril et dont le contrat s’est terminé en octobre. La Ville n’avait aucune idée de qui j’étais .

La Dre Huang explique que ses craintes ont été confirmées quelques jours plus tard, lorsqu’elle a découvert que les échantillons envoyés à Ottawa pour fins d’analyse n’avaient pas été traités correctement.

J’étais inquiète, parce que je ne savais pas quel impact cela pouvait avoir sur les résultats des analyses, précise-t-elle.

Le 12 octobre, une interdiction de consommation de l’eau de l’aqueduc a été lancée. Elle n’a été levée que deux mois plus tard. Entre-temps, les autorités ont annoncé qu’une infiltration souterraine serait à l’origine de la contamination.

L’interdiction est levée, mais l’inquiétude reste

Même si l’interdiction de consommer l’eau du robinet a été levée, plusieurs habitants de la ville sont toujours inquiets à l’idée de consommer ce que leur offrent leurs tuyaux.

Je ne suis pas surprise et je ne peux les blâmer [...] parce qu’il y a eu des problèmes de communication durant la crise , soutient la médecin.

L'impossibilité de consommer l'eau du robinet a conduit le gouvernement du Nunavut à commander de l'eau embouteillée à l'extérieur du territoire et à la faire livrer par avion. (Archives) Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Lorsque les premiers effluves d’hydrocarbures se sont échappés des robinets des habitants d’Iqaluit, la médecin raconte avoir demandé à la Ville si ces produits faisaient l’objet des analyses régulières.

Dans une déclaration écrite, la porte-parole de la Ville d’Iqaluit, Aleksey Cameron, explique que la détection d’hydrocarbures ne faisait pas partie des analyses habituelles, à l’époque, puisqu’elle n’était requise ni par le gouvernement fédéral ni par le gouvernement territorial.

C’est également la raison pour laquelle les contenants utilisés pour envoyer les premiers échantillons n’étaient pas adéquats, ajoute-t-elle.

Le laboratoire a dit à nos employés d’utiliser les bouteilles à leur disposition pour envoyer des échantillons le plus rapidement possible et qu’il nous envoyait les bouteilles appropriées , précise Mme Cameron.

L’envoi des échantillons et la réception des résultats du laboratoire prennent habituellement cinq jours. C’était l’un des défis au début de l’enquête.

Une question de communications

Alors que les rapports d’odeur d’hydrocarbures fusaient sur les réseaux sociaux, au début d’octobre, la Ville d’Iqaluit n’a pas cru bon de publier un avis sur la qualité de l’eau, puisque les résultats de ses analyses régulières étaient satisfaisants .

Le 10 octobre, les autorités municipales avisaient les citoyens que l’eau de l’aqueduc était propre à la consommation. Deux jours plus tard, le maire Kenny Bell demandait aux habitants de la ville de ne pas boire l’eau du robinet et le gouvernement territorial lançait une interdiction de consommer cette eau.

Malgré les difficultés initiales, la Dre Anne Huang soutient que les communications entre la Ville et son bureau se sont rétablies dans les jours qui ont suivi.

Selon la Dre Anne Huang, l'inquiétude des habitants d'Iqaluit quant à la qualité de l'eau du robinet est justifiée, malgré les analyses. Photo : Fournie par Anne Huang

Elle croit toutefois que le public a le droit d’être informé par les autorités. Je crois que la transparence est essentielle si [la Ville] veut restaurer la confiance du public dans cette infrastructure essentielle , explique-t-elle.

Elle espère qu’Iqaluit publiera les résultats de ses analyses en temps réel afin d’apaiser les inquiétudes des citoyens quant à la qualité de l’eau.

Je pense qu’une communication plus claire et plus fréquente aura un effet positif.

Entre-temps, l’installation d’un nouveau poste de surveillance de la qualité de l’eau du lac Geraldine, où Iqaluit puise son eau, devrait être terminée dans les prochains jours, selon la Ville.

Même si l’eau du robinet est à nouveau potable, la municipalité rappelle à ses habitants que des odeurs d’hydrocarbures peuvent encore surgir de temps à autre à cause de vapeurs coincées dans le système . Elle invite les citoyens qui en détectent à communiquer avec elle au 1 867 979-5603.

Avec les informations de John Van Dusen, Cindy Alorut et Meagan Deuling