Omicron : le Dr Shahab invite les Saskatchewanais à la prudence

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Dr Saqib Shahab, incite les Saskatchewanais à se faire administrer la dose de rappel dès que possible, en plus d’utiliser les tests rapides pendant le temps des fêtes.

En entrevue avec CBC, le Dr Saqib Shahab avertit la Saskatchewan que les faibles taux d’infection liés au variant Omicron peuvent grimper très rapidement, comme c’est le cas dans d’autres provinces canadiennes.

Nous devrions tous être reconnaissants de vivre en Saskatchewan et au Canada, où il est possible d’obtenir une dose de rappel avec une intervalle de trois mois seulement, a-t-il affirmé en entrevue avec Sam Maciag, de CBC.

« Il faut profiter de cette occasion et obtenir sa dose de rappel dès que possible » — Une citation de Dr Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan

En 2021, le temps des fêtes diffère de l’année précédente en Saskatchewan, notamment en l’absence de mesures restrictives concernant les rassemblements. Selon le Dr Shahab, c’est entre autres grâce à la campagne de vaccination, au faible taux d’infection et à la disponibilité des tests rapides.

Ce que je recommande, c’est d’utiliser ces tests rapides avant les rassemblements. Si vous êtes asymptomatique, ou que le test est négatif, vous pouvez vous sentir davantage en sécurité , affirme le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan.

Au-delà des mesures sanitaires, Dr Saqib Shahab invite également les gens à prendre soin de leurs proches.

Il est temps de penser à ses amis et aux membres de sa famille qui peuvent se sentir isolés et de leur tendre la main , explique-t-il. On fait très attention à nos proches en Saskatchewan, et l’on devrait continuer ainsi dans la nouvelle année.

Avec les informations d'Alexander Quon